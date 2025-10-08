La diputada Maite Peña abre de forma oficial el curso en el hogar de Unzaga

Alberto Echaluce Orozco Eibar Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:28

El Centro Social Untzaga ha abierto de forma oficial su curso con la presencia de la diputada foral de Cuidados y Políticas Sociales, Maite ... Peña, en medio de los actos de conmemoración del 25 aniversario del Centro Social, inaugurado una víspera de San Andrés de 2000. Peña ofreció una muy interesante y amena charla divulgativa sobre las políticas sociales que se impulsan desde su departamento, explicando al amplio número de asistentes cómo se trabajan la dependencia o la exclusión, sin olvidar el apoyo al voluntariado o a la intergeneracionalidad. Otro de los temas tratados fue el denominado reto demográfico, línea de actuación que preocupa a las administraciones públicas y que ya está moldeando nuestras sociedades. Acabado el coloquio y el turno de preguntas moderado por Félix Elcoroiribe, expresidente de las Federaciones de Gipuzkoa y de Euskadi de Centros de Mayores, la diputada foral y su equipo visitaron las instalaciones del Centro Social donde todavía se estaban realizando actividades, como es el caso de la costura y el Inglés avanzado. También se visitó la sala de informática, cuya financiación contribuyó el departamento.

