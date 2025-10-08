Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Responsables forales, municipales y del hogar, en el encuentro. JOSEBA

Eibar

La diputada Maite Peña abre de forma oficial el curso en el hogar de Unzaga

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:28

Comenta

El Centro Social Untzaga ha abierto de forma oficial su curso con la presencia de la diputada foral de Cuidados y Políticas Sociales, Maite ... Peña, en medio de los actos de conmemoración del 25 aniversario del Centro Social, inaugurado una víspera de San Andrés de 2000. Peña ofreció una muy interesante y amena charla divulgativa sobre las políticas sociales que se impulsan desde su departamento, explicando al amplio número de asistentes cómo se trabajan la dependencia o la exclusión, sin olvidar el apoyo al voluntariado o a la intergeneracionalidad. Otro de los temas tratados fue el denominado reto demográfico, línea de actuación que preocupa a las administraciones públicas y que ya está moldeando nuestras sociedades. Acabado el coloquio y el turno de preguntas moderado por Félix Elcoroiribe, expresidente de las Federaciones de Gipuzkoa y de Euskadi de Centros de Mayores, la diputada foral y su equipo visitaron las instalaciones del Centro Social donde todavía se estaban realizando actividades, como es el caso de la costura y el Inglés avanzado. También se visitó la sala de informática, cuya financiación contribuyó el departamento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  6. 6 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  7. 7 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  8. 8

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  9. 9 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  10. 10 Tasa de absentismo por incapacidad temporal en la red guipuzcoana de Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La diputada Maite Peña abre de forma oficial el curso en el hogar de Unzaga

La diputada Maite Peña abre de forma oficial el curso en el hogar de Unzaga