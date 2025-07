La Diputación ha subvencionado la campaña para frenar la contaminación

A. E. EIBAR. Miércoles, 23 de julio 2025, 20:53 Comenta Compartir

El compromiso con la salud del río Ego ha tomado fuerza en Eibar gracias a una suma de esfuerzos institucionales, ciudadanos y técnicos. A través de una subvención del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y con el impulso crítico de colectivos ecologistas como Eibarko Baso Biziak y del investigador local Javier Martín Lapeyra, la protección del entorno fluvial ha vuelto a ocupar un lugar destacado en la agenda medioambiental del municipio. Desde la institución foral, el diputado de Sostenibilidad José Ignacio Asensio ha subrayado el valor de estas actuaciones para frenar la contaminación de los cauces naturales y, en última instancia, de los océanos: «La basura dispersa es una de las formas más visibles y preocupantes de la contaminación ambiental. Estas ayudas quieren apoyar a los municipios en su compromiso por mantener limpios ríos, regatas, playas y espacios naturales. Son intervenciones que mejoran nuestro entorno y contribuyen directamente a la salud de los ecosistemas y a la lucha contra la contaminación marina», destacó. La subvención ha permitido al Ayuntamiento llevar a cabo campañas de limpieza intensiva en distintos tramos del río Ego y regatas colindantes, retirando cientos de kilos de residuos, entre los que se encuentran plásticos, maderas, ruedas, textiles y escombros. Sin embargo, desde el activismo ambiental y la investigación patrimonial advierten de que los esfuerzos puntuales no bastan para atajar un problema más profundo.

En este sentido, el colectivo ecologista Eibarko Baso Biziak ha alzado la voz en los últimos meses para denunciar la creciente acumulación de basura en las márgenes del río y de regatas como Ibur Erreka. Con la organización de jornadas de voluntariado, el grupo no solo ha promovido acciones de limpieza, sino también diagnósticos participativos que han involucrado a decenas de personas, incluidas niñas y niños. «Es vital implicar a la ciudadanía y no dejar la responsabilidad solo a los colectivos ecologistas», reivindican. La asociación insiste en que es imprescindible adoptar medidas estructurales: campañas de sensibilización, vigilancia de vertidos, mantenimiento adecuado de redes de saneamiento y más recursos municipales para una estrategia a largo plazo. «Los ríos son corredores de vida y parte de nuestro patrimonio natural; no podemos seguir permitiendo que funcionen como vertederos», advierten desde Baso Biziak. Por su parte, el investigador local Javier Martín Lapeyra ha documentado un alarmante deterioro del cauce subterráneo del Ego. Entre julio y septiembre del año pasado, acompañado de colaboradores, llevó a cabo tres expediciones por los túneles que recorren el subsuelo eibarrés. El resultado: un informe que revela vertidos de aguas fecales, bajantes rotas, acumulación de residuos sólidos, escombros, y un grave deterioro en muros y forjados. Entre los hallazgos más llamativos, Lapeyra describe una zona bajo la antigua fábrica Norma, donde las aguas residuales convierten el lugar en una «fosa séptica», así como restos de instalaciones históricas, como el canal del molino de Loidi, entre otros.