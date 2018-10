La Diputación señala que «Eibar va a estar mejor atendido con más bomberos y medios técnicos» El parque de bomberos de Azitain será eliminado para centralizar la atención en Elgoibar. / F. MORQUECHO El diputado Imanol Lasa pide al alcalde que «no haga populismo, ni electoralismo», y que no se les acuse «de dejar en riesgo a nadie de forma falsa e interesada» ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Domingo, 21 octubre 2018, 00:14

El diputado foral de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad Imanol Lasa ha reafirmado, en respuesta a las declaraciones realizadas por el alcalde de Eibar Miguel de los Toyos, que el Plan Gipuzkoa Babestu 2030, que establece el diseño futuro del Servicio de Bomberos en Gipuzkoa, «mejorará sustancialmente» la atención a las emergencias tanto en todo el territorio como en Eibar y en la comarca del Bajo Deba, en todos y cada uno de sus municipios sin excepción». Lasa ha pedido a De los Toyos que no haga «populismo» con «una cuestión tan sensible» como la seguridad de las personas. Según Lasa, «hay líneas rojas que no se pueden traspasar. No vamos a permitir que se acuse a la Diputación de dejar en riesgo a nadie de forma falsa e interesada», ha advertido.

El diputado asegura que con el nuevo Plan, que contempla la supresión del parque de Azitain, «Eibar estará atendido con más medios humanos y técnicos» que en la actualidad, al contar con las nuevas estaciones cercanas de Elgoibar y Bergara, que dispondrán de la última tecnología y unas instalaciones modernas adaptadas a la necesidades actuales y futuras. Se prevé dotar de más efectivos a los parques, de manera que Eibar y Debabarrena verán mejorada la atención a los incidentes «de forma considerable».

Dotación Según la Diputación, el servicio de bomberos de Eibar moviliza 12 bomberos en 24 minutos; con el nuevo Plan, podrá desplazar 17 bomberos en solo 14 minutos. Parque de Azitain En 2018 realizó 258 salidas como parque principal de las cuales 105 han sido en Eibar, 10 en Ermua, 1 en Mallabia y 142 salidas han sido en el resto de municipio. Elgoibar y Bergara El nuevo Plan contempla la eliminación del parque de Azitain y la puesta en marcha de uno en Elgoibar y una central, para la comarca del Alto Deba, en Bergara.

Tiempo y dotación

«El tiempo de llegada será de 7 minutos a la zona este y de 11 minutos a la oeste»

En el caso de Eibar, a día de hoy el servicio de bomberos moviliza 12 bomberos en 24 minutos. «Con el nuevo Plan, podrá desplazar 17 bomberos en solo 14 minutos, de tal manera que las segundas dotaciones estarán presentes en Eibar en un tiempo un 30% menor que el actual y con una dotación un 128% mayor la actual (de 17 personas en lugar de 4). Estos son los datos objetivos, facilitados por los propios bomberos», destaca Lasa. Las emergencias de entidad media y las más graves, que requieren de la movilización de más de una dotación, se atenderán «con más recursos y en menos tiempo que ahora. Eso es lo importante y lo eficaz, no la atención inmediata con pocos recursos, dado que éstos no pueden realizar operaciones más allá de aseguramiento de la escena, zonificación y ubicación de vehículos», apunta el diputado.

Según concreta, éste es precisamente el criterio que ha prevalecido en la elaboración del nuevo Plan: «Que todas las actuaciones estándar o grandes puedan afrontarse de manera homogénea y equilibrada en toda Gipuzkoa, incluido Eibar». En cuanto al tiempo de llegada previsto de los bomberos Eibar, será, según la Diputación, de entre 7 -zona este- y 11 minutos -oeste-, que permitirá hacer frente a las intervenciones de pequeña entidad, que solo requieran la presencia de una única dotación, como pueden ser asistencias técnicas (retirada de avispas, cascotes, olor a gas, achiques), o accidentes de tráfico de pequeña entidad y salvamentos en viviendas (aperturas de puerta). «Se trata de en un tiempo de respuesta catalogado como bueno en el mundo de la emergencia», explica.

Lasa añade que la reordenación de los parques permitirá atender en igualdad de condiciones al resto de municipios de la comarca de Debabarrena, Mendaro, Deba y Mutriku, que en la actualidad muestran carencias en el servicio que reciben desde el parque de Eibar, tanto en número de recursos como sobre todo en tiempos de respuesta. «Nos preguntamos qué pensará el alcalde de Mutriku, donde a día de hoy los bomberos llegan en un tiempo medio de 24 minutos, cuando escucha al alcalde de Eibar quejarse por un tiempo de 7-11 minutos. Hay que pensar en los demás y tener visión de conjunto», afirma en alusión a De los Toyos.

Los parques forales de bomberos, incluido el de Eibar, «no son municipales sino comarcales», aclara. Así, el parque eibarrés de Azitain lleva en 2018 efectuadas 258 salidas como parque principal de las cuales 105 han sido en Eibar, 10 en Ermua, 1 en Mallabia y 142 salidas han sido en el resto de municipios de la comarca.

«Respeto al trabajo técnico»

La Diputación destaca qu eel Plan Gipuzkoa Babestu 2030 es fruto de un estudio realizado por el personal técnico del Servicio de Bomberos , que durante más de un año ha analizado datos y tiempos de las intervenciones efectuadas en las últimas décadas, con el fin de modernizar el servicio, diseñado en los 80, y adaptarlo a los cambios habidos tanto en la red de carreteras como en la tipología de las emergencias. «Es un informe técnico, realizado por técnicos, con la experiencia de los propios bomberos y bomberas, que además ha tejido un amplio consenso político. Ahí reside su valor», ha señalado, subraya Lasa

Finalmente, considera «muy grave» que De los Toyos «electoralice» esta cuestión. «Le pedimos que respete el trabajo serio y el conocimiento de quienes más saben sobre atención a las emergencias, que son los propios bomberos», según Lasa.