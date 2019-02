Diputación concede 630.000 euros para la construcción de la tribuna oeste Jon Ander Ulazia, Amaia Gorostiza, Miguel de los Toyos, Denis Itxaso y Goizane Alvarez. La tribuna oeste afronta su derribo. / MIKEL ASKASIBAR MIKEL ASKASIBAR El diputado de Deportes, Denis Itxaso, apunta que «la progresión del Eibar debe contar con mejores instalaciones» A.E. Jueves, 14 febrero 2019, 00:19

Diputación, Ayuntamiento y SD Eibar rubricaron ayer el convenio de la ayuda foral a la construcción de una nueva tribuna oeste (anexo), en el campo municipal de Ipurua. El diputado de Deportes, Denis Itxaso, el alcalde de Eibar, Miguel de los Toyos, y la presidenta de la SD Eibar, Amaia Gorostiza, fueron los encargados de firmar el acuerdo por el que la Diputación aportará 80.000 euros este año 2019 y 550.000 en 2020, en total 630.000 euros, para acometer las obras de reforma y ampliación de las gradas del estadio eibarrés. Esta suma se une a los 320.000 euros que se consignaron desde la Diputación para la primera parte de esta reforma (tribuna este), lo que supone una inversión foral de cerca de un millón de euros para el nuevo Ipurua.

El alcalde, Miguel de los Toyos, manifestó su enorme satisfacción por el acuerdo firmado. «Quiero trasladar mi reconocimiento y agradecimiento a la Diputación Foral de Gipuzkoa por su responsabilidad y compromiso con este proyecto. Desde el primer momento, con la construcción de la tribuna este, en el que me acerqué a él pidiendo la colaboración foral en este proyecto, su disposición fue absoluta. No cabe duda de que, una vez más, la colaboración interinstitucional es clave para el desarrollo de proyectos estratégicos de la ciudad. Y este, con la SD Eibar a la cabeza, dando ejemplo deportivo, económico, de responsabilidad social y de compromiso con la ciudad es uno de ellos». Por su parte, la presidenta de la SD Eibar, Amaia Gorostiza, mostró su agradecimiento por la concesión de la ayuda, aunque también mostró «su pena por no conseguir una ayuda superior»

Ayudas La Diputación concede 80.000 euros para el 2019 y 550.000 euros para el 2020, un total de 630.000 euros. Espectadores La tribuna oeste pasará de las 1.211 localidades actuales a 1.762. También se realizarán una serie de trabajos en la tribuna sur que harán que su capacidad pase de los 2.096 a 2.369.

Itxaso, por su parte, subrayó que «la progresión deportiva de la SD Eibar es una gran noticia para el deporte guipuzcoano y ese crecimiento deportivo debe ir acompañado de un estadio de Ipurua más amplio y que pueda acoger de manera cómoda a todos los aficionados del equipo armero». Itxaso explicó que «el carácter de empresa privada y saneada del Eibar nos lleva a tener que conceder cerca del seis por ciento del presupuesto de ejecución de la obra» aunque hizo votos «para que otras instituciones también apoyen al Eibar, dado que se trata de una entidad que está generando mucha riqueza».

Derribo de la antigua

De momento continúan las obras de remodelación del estadio de Ipurua, tareas que comenzaron tras la temporada inaugural en Primera División, que han continuado en años posteriores y que finalizará con la construcción de la nueva tribuna oeste, «cuya finalización está prevista que tenga lugar en agosto». Así, se han ido acometiendo distintos trabajos para modernizar y ampliar el aforo, haciendo del estadio armero un campo más atractivo para los aficionados, accesible y con instalaciones que ofrezcan servicios a la altura de la máxima categoría.

Ahora, con la tercera fase que contempla la construcción de la nueva tribuna junto al anexo, se pasará de una capacidad actual de 1.211 a 1.762 localidades; se construirá un nuevo un aparcamiento en la parte inferior, un gimnasio, un espacio para las necesidades de retransmisión de los partidos y para los medios de comunicación (sala de prensa, zona mixta y zona de trabajo para periodistas), vestuarios y almacén para los carros de luz y jardinería, entre otros equipamientos.

Tribuna Sur

Por detrás de esta tribuna habrá un campo anexo con las mismas dimensiones que el anterior y habrá un nuevo paso abierto al público en general para acceder desde la calle Santainés hasta la carretera de Elgeta. De igual modo, dentro de esta fase, está incluida también la remodelación de la tribuna Sur que permitirá la reubicación de todos los medios de comunicación en un solo espacio -ampliando la actual zona de cabinas de radio- y un incremento de las localidades de las 2.096 actuales a 2.369. Asimismo, está previsto unir mediante una grada las tribunas Norte y Oeste, en la línea de lo que se hizo en su día entre las tribunas Norte y Este, y se construirá un nuevo edificio para la UCO y otros equipamientos. También se ampliarán los vestuarios, su túnel de entrada a los mismos y el palco presidencial.

Todas estas actuaciones, incluidas en esta fase, están presupuestadas en 11 millones de euros. En este caso, la aportación foral representa, aproximadamente, un 5,90 % del coste total de ejecución del proyecto subvencionado.