Diez miradas cortas harán una noche larga de cine en Eibar

La tercera sesión, hoy miércoles del XXVI concurso de cortos Asier Errasti ofrece las 19.30, en el Coliseo, un programa que mezcla nuevas voces y cineastas consolidados, drama íntimo a la comedia generacional, con el sello de historias compactas y miradas personales. El histórico certamen cuenta diez cortos y un programa que vuelve a combinar riesgo, autor y oficio transitando desde el drama íntimo al retrato social, de la memoria a la comedia generacional, y propone incluso más de una sopresa al fiel público.

Así, en 'Origami', de Álvaro León, un joven plegador se descubre que cada doblez altera los recuerdos familiares y, entre papeles y silencio, recompone su historia hasta afrontar una decisión imposible; en 'Tú no', de Marta Albert, una reunión de amigos revela límites invisibles y una broma cruel destapa violencias, consentimiento ignorado y complicidades que redefinen dolorosamente la amistad; en 'Si no fuera por mí', de Sergi González y Diego Pérez, dos desconocidos atrapados en un ascensor confiesan lo suficiente como para salvar una vida y convertir la culpa en oportunidad luminosa.

Otro de los trabajos será en 'Sexo a los 70', de Vanesa Romero, una pareja septuagenaria reivindica deseo, ternura y humor para reescribir su intimidad con libertad descarada y romper tabúes; en 'Adiços', de José Prats, un pescador portugués enfrenta mareas y tentaciones mientras su comunidad resiste con fado, superstición y esperanza la modernidad que amenaza su identidad marinera.

Por su parte., en 'Ángulo Muerto', de Cristian Beteta, un conductor nocturno persigue un vehículo fantasma por una ciudad de neón que oculta un secreto policial hasta un giro final que invierte quién vigilaba a quién.

Contraste de estilos

Igualmente, en 'Nuestro Principio', de Bright Maertins y Oluremi Wilson, migrantes que se cruzan en un taller de idiomas fundan comunidad a base de pan, canciones y papeles, un comienzo imperfecto pero verdadero.

La jornada finalizará con 'La Mort', de Jesús Martínez, una fotógrafa retrata despedidas en un hospital rural mientras la muerte, paciente, dialoga con ella.