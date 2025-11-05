Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

Diez cortometrajes hoy en el concurso Asier Errasti

A. ECHALUCE

EIBAR.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:35

El concurso de cortometrajes Asier Errasti vuelve a encender el proyector esta tarde con una sesión de diez trabajos que confirman la diversidad formal y temática que ha distinguido históricamente a la cita eibarresa.

A partir de las 19.30 horas, el Coliseo acogerá las proyecciones de 'Irrelevante', de Joel Munu; Tito, de Javier Celay; '300 elefantes', de Israel Carrillo y Miguel Piedrafita; 'El revisor', de Jandro López García; Maritxu, Nora zoaz?, con Alex Altuna; 'Pietr'a, de Cynthia Levitan; 'Cólera', de José Luis Lázaro; 'El lado más bestia de la vida', de José Antonio Campos Aguilera; 'Sugar', de Carlos Gómez; 'Trigo', de Pablo Arreba; e 'Insalvable', de Javier Marco.

La programación, que entrelaza relatos íntimos, piezas de pulso social y propuestas de género, subraya el papel del corto como territorio de riesgo controlado, donde la economía narrativa obliga a afinar la puesta en escena y el montaje, y donde el público encuentra historias concentradas capaces de emocionar en pocos minutos. La sesión de hoy es también un escaparate del ecosistema del corto.

