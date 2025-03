Día reivindicativo, participativo y lúdico con motivo del 8M

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Sábado, 8 de marzo 2025, 21:34 Comenta Compartir

Como cada año, el grupo de trabajo del 8 de Marzo logró que Eibar contara con un programa reivindicativo, participativo y lúdico en el que no faltó nada. El eje del programa del Día Internacional de la Mujer fue el de 'Vidas Dignas'. Por la mañana se celebró una Zumba Morea, organizada por la Escuela Municipal de Danza, antes Neledantza, que consiguió aglutinar a cerca de 200 mujeres y un pequeño grupo de hombres que bailaron juntos, en Errebal Plazia. Posteriormente, los grupos feministas celebraron una jornada de debate con el tema 'La violencia está aumentando, ¿qué tenemos que decir?', en Arrate Kultur Elkartea, en el que dieron a conocer sus conclusiones. Posteriormente, todas ellas se reunieron en una comida en el Ayuntamiento.

Destacó también el importante número de cuadrillas de mujeres, de todas las edades, que ya han tomado como costumbre celebrar sus comidas en restaurantes o sociedades el 8 de marzo, para después acudir a la manifestación que partió de Unzaga y que contó con una nutrida asistencia.

Conciencia de género

El grupo Amakin Eibar elaboró un comunicado en el que reclama «juezas y jueces patriarcales fuera de los tribunales». En este sentido, Amakin afirma que «muchas mujeres son atendidas por personas sin conciencia de género, sin tener en cuenta las reglas del feminismo porque leyes muy buenas ya tenemos, pero no se cumplen, no se respetan, no se las han leído. Aunque afortunadamente sí hay casos, pocos, que actúan con criterios feministas, que han entendido que un maltratador no es un buen padre», señalan desde Amakin, para añadir que «debería ser de obligado cumplimiento que todo el personal que trabaje en igualdad deba tener una formación clara y concreta sobre conciencia de género, conocimiento de Leyes Feministas, para actuar cuando es evidente y claro que es el Sistema Patriarcal el que ataca a las mujeres utilizando a sus hijos e hijas. Igual que cualquier profesional debe conocer y aprender sobre su profesión. En las Leyes Feministas hay partidas dinerarias destinadas a esta pedagogía, pero no se utilizan», finalizan desde el grupo Amakin.