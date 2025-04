El Somos despide el año ganando al San Antonio

J.A. REMENTERIA EIBAR. Viernes, 27 de diciembre 2019, 00:18 Comenta Compartir

Gran remontada del Somos Eibar, que se despidió del año 2019 con una trabajada victoria contra el Jacar San Antonio por 29-28. No fue nada fácil, incluso tuvo que nadar a contracorriente durante gran parte del partido hasta que, en el tramo final, el conjunto armero se puso por delante; un toma y daca final transmitió incertidumbre a las gradas de Ipurua, pero los armeros supieron finalizar con éxito y se adjudicaron los dos puntos en juego, terminando el año con buen pie. Resaltar nuevamente el ambientazo que se vivió en el polideportivo de Ipurua que, aunque no fuera la mejor entrada del año, sí que se animó y se jaleó a los jugadores más que nunca, y eso, éllos lo notaron, vaya sí que lo notaron. Restando los siete minutos finales, los eibarreses fueron a remolque casi todo el encuentro. A pesar de que conseguían empatar el partido, los navarros en seguida volvían a coger el mando del partido hasta que, en el minuto 53, los hombres de Fernando Fernández se ponían por delante por primera vez gracias a un par de intervenciones de gran mérito del portero armero Mikel Guerra, sin pasar por alto a Aitor Telletxea que, al mando con sus asistencias y los goles de, cómo no, Mikel Zuloaga, que acabó con nueve en su cuenta particular, obraron la remontada final e hicieron que los puntos se quedaran en casa. El conjunto visitante tuvo el último disparo para poner las tablas en el electrónico, pero Mikel Guerra tapó extraordinariamente bien su palo izquierdo y puso la guinda al pastel. Se puede hablar de que fueron los mejores, pero no se puede olvidar al resto del equipo donde hasta diez jugadores aportaron al menos un gol; un verdadero conjunto, unido, sólido y con fuerza suficiente como para competir con rivales, a priori, de mayor entidad.

El Somos Eibar termina el año en el undécimo lugar con 11 puntos, con un punto más y mejor clasificado que la temporada pasada a estas alturas. Todavía falta un encuentro para que acabe la primera vuelta, nada menos que ante el Egia Eskubaloia, duro rival de la liga de los eibarreses, pero eso será después de las navidades, hasta entonces toca disfrutar de las fiestas.