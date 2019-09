«La desgracia para los refugiados reside en el abandono involuntario de sus raíces» Eli Manzano es una cooperante eibarresa que ha trabajado con los refugiados de Lesbos y Quiros. Ha permanecido en los campos de Lesbos y Quiros participando en actividades de ocio en favor de los refugiados Eli Manzano Cooperante eibarresa en Grecia ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Sábado, 28 septiembre 2019, 00:57

La cooperante eibarresa Eli Manzano cuenta la desgarradora experiencia de haber ayudado a los refugiados acogidos en los campos griegos de Lesbos y Quios. Partió hacía allí con Salvamento Marítimo Humanitario y ha desarrollado un trabajo de participación en actividades de ocio con el fin de hacer menos terrible la vida a los acogidos.

-¿Cómo ha sido la experiencia en los campos de refugiados de Grecia? ¿Cuánto tiempo ha permanecido allí?

-Mi estancia en Grecia, este verano, ha sido algo caótica. Durante el mes de agosto estuve en dos islas, y en dos proyectos. En Lesbos he trabajado con Yoga and Sport for Refugies, a 4,5km del campo, participando en actividades de ocio, como profesora de yoga y natación. A Quios marché con Salvamento Marítimo Humanitario por segunda vez para participar en el proyecto sanitario que llevan a cabo en el campo. La sensación es de surrealismo, de que algo así pueda estar ocurriendo en el planeta. Ha sido una experiencia intensa. Es verdad que el hecho de haber estado ya antes allí me ha dado la seguridad con la que no contaba la primera vez; pero aunque conocer el entorno te ayude a enfrentarte a él cada día, nada suaviza la intensidad de la vivencia mientras que el conflicto sigue activo. De hecho, las personas que trabajan allí diariamente, a pesar de estar más que acostumbradas, no bajan la guardia ni un segundo. Están sumergidas en ese presente, en vivir por una causa mayor que la de su propia existencia. Uno de nuestros compañeros en Quios, hay días que ni siquiera se paró a comer; para él era algo normal, no le daba importancia; yo diría que no quejarse era precisamente su manera de subsistir.

-¿Con qué número de refugiados ha trabajado?

-Los números nunca son exactos, sobre todo cuando no paran de llegar. En Moria, en el campo más grande de Lesbos, había más de 10.000 personas. Nosotras hemos trabajado con 185, la mayoría de origen afgano, aunque también nos hemos topado con personas de Somalia, Pakistán, Irán, Camerún... En Quios, teniendo en cuenta su extensión y falta de recursos, la situación no es mucho mejor. Dentro del campo, probablemente haya alrededor de 3.400 personas; un gran porcentaje proviene de Siria, pero también vienen de Sierra Leona, de Nigeria, de Guinea, de Palestina, de Kurdistán, de Eritrea, de Etiopía... Intentábamos llegar a quien podíamos.

-¿Cómo era el día a día en un campo de refugiados?

-El día a día en los campos se basa en intentar sobrevivir. Nada fácil. Su situación es de máxima vulnerabilidad porque han perdido su hogar y la incertidumbre no puede ser mayor, al no saber si algún día podrán volver a tener uno. Mientras tanto, se pasan el día haciendo colas para cubrir necesidades básicas como comer, lavarse, ir al baño... hasta seis horas diarias de espera pueden permanecer para que alguien con un fonendoscopio les atienda; a veces las colas se convierten en peleas que dejan a más personas heridas. No hay recursos para todas ellas, pero todas tienen derecho a intentar sobrevivir.

-¿Cuáles son los momentos más duros para un cooperante?

-Creo que cada persona vive los suyos propios. Por ejemplo para mí, ha habido diferencias entre los dos proyectos. En Lesbos he visto la cara más 'feliz'; la que comparte eso que tan bien sienta; sea cual sea la actividad, es eso que nos une creando una comunidad basada en la igualdad. En Chios he visto la otra cara de la moneda por la desgracia humana, la enfermedad. Los momentos tristes llegan cuando te acercas y conectas con su dolor. Pero los momentos más duros son cuando sientes que realmente no hay nada que puedas hacer. Hay momentos en los que incluso tú te sientes que formas parte de toda la mentira que les ha llevado a los refugiados estar allí. Sin embargo, tampoco son menos duros los momentos en los que sales de la burbuja de la cara feliz y te das de morros con la verdad, con la cruda realidad. Porque por muchos parches que pongamos, la desgracia reside en el abandono involuntario de sus raíces.

-¿Tal como habla, puede existir algún momento de alegría allí?

-Los momentos más felices son cuando te olvidas del contexto para centrarte en el momento. En las pequeñas cosas de la vida. Puede ser tan simple como unirte a la carcajada de la amiga que duerme en la cama de al lado y sentir la complicidad de trabajar con personas con quien compartes un momento vital. Lo cierto es que recibir un abrazo de verdad que no entiende de barreras ni fronteras, o ver la inocencia de una niña que no entiende de reglas ni estructuras sociales porque vive desde lo más puro del ser humano, te puede llenar tanto que

te permite dar todo lo que tengas para ofrecer.

-¿Piensa seguir trabajando en esta tarea?

-Sí. Hay cosas que solo pasan una vez en la vida, pero cuando pasan dos veces, es probable que haya una tercera. O eso dicen. Creo que esto me ha enganchado de una manera que no puedo escapar. Como si ya formara parte de mí. Tengo ganas de quedarme y de seguir aunque no

sepa cómo. Salvamento Marítimo Humanitario ha comenzado un nuevo proyecto necesario y exitoso de salud bucal en Quios, y a Yoga and Sport le gustaría poder ofrecer el mismo servicio en otras islas donde las personas están atrapadas. Y es que aunque los campos sean una cicatriz que sangra y no una solución, también son una realidad. En mi cabeza, lo único que hay son bocetos que me permiten soñar despierta; pero de momento, solo sé que me gustaría volver a donde ya he estado y participar en proyectos que ya existen.

-Desde todos los ámbitos se habla de la existencia de mafias. ¿Esto es así?

-Las mafias existen desde los años del colonialismo, y en los últimos siglos a causa del sistema económico los países han aprobado el trafico de personas para recibir mano de obra barata. Claro que aquí también existen mafias, es así como estas personas salen de sus países y llegan a Turquía. Son las mafias las que posibilitan el paso de Turquía a Grecia, e incluso las que hacen que salgan de Grecia para ir a Macedonia, Serbia, Hungría...hasta llegar a Alemania. Estas personas se gastan su dinero para pagar a traficantes, salir del infierno y entrar en otro. En cuanto a las mafias dentro del campo, como la prostitución, son la consecuencia del hacinamiento de todo tipo de personas que se enfrentan entre sí con tal de sobrevivir.

-¿Cuáles son los organismos que están colaborando con los cooperantes?

-Respecto a Salvamento Marítimo, las organizaciones con las que colaboramos allí son CERST, MSF, Keelpno y First Reception Services. Todo es cambiante, pero en este momento CERST es la compañera de 'landings', y First Reception Services y Keelpno contratan principalmente personal de enfermería. MSF se encarga del servicio de psicología y del embarazo. En cuanto a Yoga and Sport, junto con otras ONGs (School of Peace, Together for better days where borders meet...) forma parte de 'One Happy Family' que abarca diferentes proyectos: una escuela, un jardín, una cafetería, el barbero, un espacio para las mujeres, un espacio para el arte... todos ellos hacen posible que exista un espacio mágico entre toda esa tragedia.

-¿Tras llegada al campo de refugiados, qué futuro les espera?

-Un futuro totalmente incierto. A día de hoy esperan semanas para el simple registro. Meses para poder acceder a la primera entrevista, y pueden esperar hasta años para obtener el asilo. De las personas que lo consiguen hay quienes acaban en prisión y vuelven a empezar. También existe la deportación. La espera la viven en los campos en condiciones inhumanas. Este verano, después de las arribadas masivas, han redistribuido a personas en Grecia sin asilo. Sin embargo, ni siquiera el asilo les salva de tener que construir una nueva vida donde el racismo les acecha.