Derrota de los equipos sénior masculino y femenino

Los equipos del Urbat Urkotronik fraguaron dos derrotas y una victora. La cara buena fue la victoria del juvenil ganando 16-5 al Lautada y siguen invictos. El sénior perdió 11-9 en casa del Waterpolo Navarra C, a pesar de estar siempre por delante no pudo cerrar el partido y cuatro errores individuales le condenaron al final. El sénior femenino no tuvo su día, cayó 9-12 en casa del WP9802, le toca sumar puntos si quiere ir al Campeonato de España.