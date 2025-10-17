«El derbi será un partido especial, pero también muy difícil» Iñaki Goikoetxea afronta con ilusión el derbi de mañana ante la Real Sociedad en Ipurua, donde espera lograr el primer gol y la primera victoria en casa

Marcos Rodríguez Eibar. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:52 Comenta Compartir

El Eibar se prepara para vivir una cita muy especial mañana en Ipurua. A partir de las 12.00 horas, las armeras recibirán a la Real Sociedad en un nuevo derbi vasco de Liga F, un encuentro que llega marcado por la emoción y la ambición de un equipo que quiere confirmar su mejora con un triunfo importante ante su afición.

El técnico armero, Iñaki Goikoetxea, compareció ayer ante los medios en Unbe y reconoció que el partido «será especial, pero también muy difícil». «Los derbis siempre tienen algo diferente», explicó. «Además, no solo yo, sino también el segundo entrenador, la preparadora física y Ane Etxezarreta hemos estado en la Real Sociedad, así que será un encuentro bonito de vivir», señaló con una sonrisa.

El Eibar afronta el duelo con la moral reforzada tras la victoria obtenida el pasado fin de semana ante el Costa Adeje Tenerife, la primera de la temporada. «No hicimos un gran partido, pero el resultado fue muy bueno y nos ha permitido trabajar esta semana con más confianza», apuntó Goikoetxea, satisfecho por la actitud del grupo y por el crecimiento mostrado en las últimas jornadas.

El preparador debarra espera que Ipurua se convierta mañana en el escenario perfecto para romper una racha pendiente: el Eibar todavía no ha marcado ningún gol como local en lo que va de temporada. «Creemos que este puede ser un buen momento para hacer el primero y, con ello, sumar también la primera victoria en casa», afirmó.

Pese al deseo de lograr ese paso adelante, Goikoetxea fue cauto y elogió el nivel del rival: «La Real Sociedad es un equipo muy competitivo, con jugadoras que se adaptan bien a diferentes posiciones y que siempre plantean partidos muy exigentes. Tendremos que estar muy concentradas y ser eficaces para poder sacar algo positivo».

Además del componente deportivo, el encuentro estará acompañado de una causa solidaria. Coincidiendo con el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, el Eibar realizará varias acciones de visibilidad y concienciación, tanto en este partido del primer equipo femenino como en el que disputará el conjunto masculino frente a la UD Las Palmas.

El derbi llega, por tanto, con todos los ingredientes: emoción, simbolismo y un objetivo claro para las armeras, que buscan seguir creciendo en una temporada en la que el esfuerzo y la unión están marcando el camino.