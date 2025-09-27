Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Derbi de filiales en Areitio con necesidad de victoria para Eibar y Alavés

M. R.

Eibar.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:19

El Eibar B afronta este mediodía en la ciudad deportiva de Areitio un nuevo compromiso en Segunda Federación. Enfrente estará el Deportivo Alavés B, en un derbi de filiales que promete intensidad y en el que ambos llegan con la necesidad de sumar.

Los dos equipos han cosechado un inicio de campeonato irregular y comparten cifras en la clasificación: tres puntos de nueve posibles. El filial armero acumula dos derrotas a domicilio y una victoria en casa, la conseguida en la segunda jornada frente al Alfaro tras una remontada épica en los minutos finales. Con ese precedente, el Eibar B confía en que el factor de jugar como local vuelva a inclinar la balanza a su favor.

El duelo, además, tiene antecedentes recientes favorables para los de Iñigo Pérez. La temporada pasada, los armeros se impusieron en los dos enfrentamientos directos: 1-0 en Eibar en la primera vuelta y un claro 0-3 en Vitoria en la segunda. Un dato que alimenta la confianza de un equipo que, pese a los altibajos en el arranque liguero, quiere consolidarse en la categoría a base de victorias en Areitio.

Por su parte, el Alavés B también llega con la obligación de sumar tras un inicio con luces y sombras. Los babazorros cuentan con un bloque renovado que tratará de poner a prueba la solidez armera en un derbi muy exigente.

El partido de hoy servirá para medir la capacidad de ambos filiales de reaccionar en este arranque de campeonato y para comprobar si el Eibar B puede hacer de Areitio un fortín en la Segunda RFEF.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  2. 2 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  3. 3

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  4. 4 Tres restaurantes guipuzcoanos se suman a la Guía Michelin en septiembre
  5. 5

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  6. 6

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  7. 7

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  8. 8

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  9. 9 Detenidos por robar 13.000 euros en prendas de ropa en una empresa textil de Arrasate
  10. 10 Jennifer Lawrence, sobre Gaza: «Estoy aterrorizada, es un genocidio. Tengo miedo por mis hijos y por todos los niños del mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Derbi de filiales en Areitio con necesidad de victoria para Eibar y Alavés