Derbi de filiales en Areitio con necesidad de victoria para Eibar y Alavés

El Eibar B afronta este mediodía en la ciudad deportiva de Areitio un nuevo compromiso en Segunda Federación. Enfrente estará el Deportivo Alavés B, en un derbi de filiales que promete intensidad y en el que ambos llegan con la necesidad de sumar.

Los dos equipos han cosechado un inicio de campeonato irregular y comparten cifras en la clasificación: tres puntos de nueve posibles. El filial armero acumula dos derrotas a domicilio y una victoria en casa, la conseguida en la segunda jornada frente al Alfaro tras una remontada épica en los minutos finales. Con ese precedente, el Eibar B confía en que el factor de jugar como local vuelva a inclinar la balanza a su favor.

El duelo, además, tiene antecedentes recientes favorables para los de Iñigo Pérez. La temporada pasada, los armeros se impusieron en los dos enfrentamientos directos: 1-0 en Eibar en la primera vuelta y un claro 0-3 en Vitoria en la segunda. Un dato que alimenta la confianza de un equipo que, pese a los altibajos en el arranque liguero, quiere consolidarse en la categoría a base de victorias en Areitio.

Por su parte, el Alavés B también llega con la obligación de sumar tras un inicio con luces y sombras. Los babazorros cuentan con un bloque renovado que tratará de poner a prueba la solidez armera en un derbi muy exigente.

El partido de hoy servirá para medir la capacidad de ambos filiales de reaccionar en este arranque de campeonato y para comprobar si el Eibar B puede hacer de Areitio un fortín en la Segunda RFEF.