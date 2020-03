«A un deportista se le adormece el cuerpo cuando baja el nivel de su actividad diaria» Ander Romarate se ejercita en su casa con el rodillo para mantener el tono físico. «Los entrenadores ahora tenemos que demostrar nuestra capacidad de adaptación a nuevas situaciones, algo que considero clave para ser un buen profesional»Ander Romarate Preparador de deportistas de resistencia J.A. REMENTERIA eibar. Jueves, 26 marzo 2020, 00:52

Graduado en Ciencias del Deporte por la Universidad del País Vasco, entrenador nacional de triatlón, doctorando en Rendimiento Deportivo por la UPV, preparador de deportistas de resistencia y ponente en diferentes eventos y cursos, además de divulgador en redes sociales–@romarate_trainer–. Desempeña una responsabilidad en el área de fútbol inclusivo de la SD Eibar. Destacado nadador, logró dos diplomas en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Tiene medallas en mundiales, europeos, estatales y de Euskadi. Este eibarrés es un especialista en alimentación y planificación de entrenamientos.

–¿Cómo lleva este confinamiento?

–Adaptándome como se puede, supongo que como todos. La verdad que intento mantener lo mejor que puedo la rutina que seguía antes e intento estar haciendo algo todo el tiempo. Es un buen momento para aprovechar y hacer cosas que antes por tiempo no podías.

LAS FRASESAPOYO«El entrenador debe ser ahora un fuerte apoyo psicológico para el deportista, y no lo contrario»DIETA«Algo que están haciendo mis deportistas es el trabajo de fuerza, que es innegociable»

–Para un deportista de rendimiento estar parado o tener un paréntesis de estas características será un serio contratiempo.

–Sin duda, es un hándicap enorme que nadie de nosotros hasta ahora había sufrido. Hablando con otros entrenadores, comentábamos que se podía asemejar a una lesión, pero no, para nada. El problema, aparte de no poder entrenar con normalidad, es que el nivel de actividad diaria disminuye de tal manera que el cuerpo se adormece. Al margen de esto, está la problemática de entrenarse en casa, que no es nada fácil. Ahora los entrenadores tenemos que demostrar nuestra capacidad de adaptación a nuevas situaciones, algo que considero clave para ser un buen profesional en este ámbito, e intentar crear rutinas de entrenamiento en base a la modalidad, objetivos y posibilidades que tenga el propio deportista. Una tarea muy complicada.

–Al hablar de contratiempo se hace extensivo a todos sus aspectos. ¿Cuál puede ser más complicado, el físico o el psicológico?

–En mi opinión, en lo que nos tenemos que centrar es en no derrumbarnos psicológicamente. Aunque pensemos lo contrario, si hacemos medianamente bien las cosas, nuestro nivel físico no va bajar, incluso puede que mejore. Hay personas que, al no acudir al trabajo, tienen incluso mayor disponibilidad para poder entrenar. Sin embargo, el estar constantemente en casa sin poder salir, con las mismas personas, haciendo las mismas cosas todos los días puede ser muy duro. Si a esto le añadimos entrenamientos en rodillo, cinta de correr, escaleras, incluso hay alguno que se anima a correr en su propia casa, la monotonía termina siendo muy grande. Y este aspecto es uno de los mayores causantes del sobreentrenamiento. Por eso, el entrenador en estos momentos tiene que ser un fuerte apoyo a nivel psicológico para el deportista, y no lo contrario. No es momento para exigir demasiado.

–Finalizado el confinamiento, ¿cuánto tiempo será necesario para recuperar los parámetros ideales?

–La verdad que depende de varios factores. El primer factor será el estado de forma que tenía el deportista antes de empezar el confinamiento. A mejor estado de forma, en principio, mayor caída del rendimiento, en proporción. El segundo, la proximidad del siguiente objetivo. Si la siguiente carrera es en poco tiempo tendremos que intentar recuperar esa forma lo antes posible. El tercero, la modalidad que se practica. Hay deportistas que lo tienen complicado para entrenar. Por ejemplo, para un nadador es una época muy difícil, ya que, aunque simule el propio gesto de nadar con diferentes ejercicios, la pérdida de sensaciones será tan grande que necesitará bastante tiempo hasta llegar al estado de antes. Por el contrario, tengo ciclistas que están entrenando, gracias a los rodillos inteligentes que tenemos hoy en día, más y mejor en estas fechas. Y el último, y cuarto factor, es lo que el deportista ha realizado durante estos días. Como he dicho, tengo deportistas que están entrenando incluso más que antes. Ciclistas, triatletas o incluso corredores que tengan a su disposición una cinta de correr, siguiendo unas pautas de entrenamiento adecuadas pueden mantener o incluso mejorar su rendimiento.

–Lleva la preparación de varios deportistas que compiten, ¿cómo les ha encauzado para intentar que no pierdan toda la forma?

–Intento adaptarme a la situación de cada uno. Primero, analizo su modalidad deportiva y la situación de los objetivos que teníamos marcados, si se han retrasado o suspendido, y les pregunto del material que disponen. En base a eso, intento plantear una rutina de entrenamiento lo más específica para ese deportista. En algunos casos, si veo que la disponibilidad, el material y las ganas nos permiten entrenar bien, incluso intento mejorar la forma o seguir con el plan que tenía establecido antes del confinamiento. En otros casos, por ejemplo, con corredor de montaña, estos lo tienen muy complicado e intento utilizar otros medios como puede ser el rodillo o bicicleta estática que nos permiten mantener o no perder mucho la forma. Eso sí, algo que están haciendo todos mis deportistas es el trabajo de fuerza, esto es innegociable.

–La alimentación es vital en el deporte de competición, ¿qué es lo básico en este momento, hay alguna dieta especial?

–La alimentación es siempre importante, pero en estos momentos se podría decir que todavía más. No hay dieta especial. Al igual que pasa con el entrenamiento habría que adaptar la alimentación a las características y situaciones de cada deportista. Por norma general tendríamos que tener más cuidado con la cantidad de calorías que ingerimos, ya que la actividad diaria se reduce considerablemente, por lo que el gasto calórico es inferior. Si no lo hacemos, podemos aumentar de peso.

–¿A qué deportistas tiene bajo su dirección?

–Además de ser el responsable del área de fútbol inclusivo de la SD Eibar, soy entrenador de varios deportistas de resistencia como triatletas, ciclistas, corredores y trail runners. Aunque la mayoría de estos deportistas son de Eibar o de la zona, últimamente se están incorporando al equipo nuevos deportistas de otras provincias e incluso del Estado.

–En lo personal, a futuro, ¿le espera alguna competición?

–Mi época como competidor ha terminado, o por lo menos a corto y medio plazo. Los que compiten son mis deportistas y vivo sus competiciones como si fueran mías.

–Ofrece conferencias, cursos... ¿de qué tratan y a quién se dirigen?

–La mayoría de las conferencias que doy son sobre rendimiento deportivo en distintas federaciones, universidades y clubes, entre otros. Aún así, sigo ofreciendo alguna que otra charla más personal. Tenía previstas dos, una en el Hogar del Jubilado de Eibar y otra en la Escuela de la Experiencia, pero con todo lo que está sucediendo se ha complicado.