El Depor retoma el monte con una travesía entre Berastegi y Lizartza La sección de montaña inaugura la temporada tras el verano con una ruta de 13 kilómetros que coronará el Erroizpe el próximo sábado

Marcos Rodríguez Eibar. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:32

La sección de montaña del Club Deportivo Eibar vuelve a la acción tras el parón estival y lo hace con una nueva excursión dentro del ciclo Herri Txikiak, que se celebrará el próximo sábado, 27 de septiembre. La travesía conectará las localidades guipuzcoanas de Berastegi y Lizartza, atravesando el monte Erroizpe (804 m), uno de los puntos más emblemáticos de la zona.

La jornada comenzará a las 8.00 de la mañana con la salida desde Berastegi y está previsto que concluya en Lizartza hacia las 17.00 horas. El recorrido oficial suma un total de 13 kilómetros, con un desnivel positivo de 515 metros y un descenso acumulado de 765, lo que lo convierte en una ruta asequible para aficionados con un nivel medio de preparación.

El itinerario permitirá disfrutar de parajes de gran valor natural, con tramos de bosques, praderas y panorámicas abiertas desde la cumbre de Erroizpe. La ruta pasará también por el monte Lagarte antes de alcanzar el destino final en Lizartza, completando así un recorrido variado y atractivo.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para participar en esta salida ya están abiertas. El precio es de 15 euros para socios y 20 euros para no socios, e incluye el transporte en autobús. Los interesados pueden apuntarse por correo electrónico, escribiendo a la dirección mendia@deporeibar.com, en las oficinas del club los martes y jueves de 19.00 a 20.00 horas, o por teléfono llamando al 943 20 19 04 en ese mismo horario.

Con esta cita, el Club Deportivo Eibar arranca la nueva temporada de salidas de montaña tras el verano, manteniendo la filosofía que caracteriza al ciclo Herri Txikiak: disfrutar de la naturaleza y del deporte a través de recorridos que unen pueblos, montes y paisajes con encanto.