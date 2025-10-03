Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Depor celebra este fin de semana sus XXV Jornadas Micológicas en Eibar

M. R.

Eibar.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:18

Comenta

El Club Deportivo Eibar celebra este fin de semana sus XXV Jornadas Micológicas, una cita ya clásica en el calendario otoñal de la ciudad. Hoy, sábado, los escolares serán protagonistas con una salida didáctica en Elgoibar, en la que recogerán hongos acompañados por especialistas de la Sociedad Científica Aranzadi. Posteriormente, en Errebal Plazia, se procederá a la clasificación de los ejemplares recogidos, que formarán parte de la exposición de mañana.

El domingo de 10.30 a 14.00 horas, la Plaza Errebal acogerá la muestra abierta al público, en la que se podrán contemplar los perretxikos recogidos por niños y aficionados. La jornada se completará con una degustación popular de pinchos de txanpis acompañados de bebida. Finalmente, no habrá venta de perretxikos, como se había anunciado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  9. 9 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  10. 10 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Depor celebra este fin de semana sus XXV Jornadas Micológicas en Eibar