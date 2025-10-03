El Depor celebra este fin de semana sus XXV Jornadas Micológicas en Eibar

M. R. Eibar. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El Club Deportivo Eibar celebra este fin de semana sus XXV Jornadas Micológicas, una cita ya clásica en el calendario otoñal de la ciudad. Hoy, sábado, los escolares serán protagonistas con una salida didáctica en Elgoibar, en la que recogerán hongos acompañados por especialistas de la Sociedad Científica Aranzadi. Posteriormente, en Errebal Plazia, se procederá a la clasificación de los ejemplares recogidos, que formarán parte de la exposición de mañana.

El domingo de 10.30 a 14.00 horas, la Plaza Errebal acogerá la muestra abierta al público, en la que se podrán contemplar los perretxikos recogidos por niños y aficionados. La jornada se completará con una degustación popular de pinchos de txanpis acompañados de bebida. Finalmente, no habrá venta de perretxikos, como se había anunciado.