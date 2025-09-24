El Depor anima a las eibarresas a formar parte de la primera marcha de mujeres La salida tendrá lugar el 19 de octubre en Errenteria, pero desde el Club Deportivo Eibar se han sumado a la iniciativa

Marcos Rodríguez Eibar. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:53

El 19 de octubre se celebrará en Errenteria la primera marcha regulada de mujeres de Gipuzkoa, una cita organizada por la Federación Gipuzkoana de Montaña en colaboración con Urdaburu Mendizale Elkartea y con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El Club Deportivo Eibar ha querido sumarse al impulso de esta iniciativa, animando también a las vecinas de la ciudad armera a formar parte en un evento que busca abrir camino en la igualdad dentro del montañismo.

La marcha, de carácter circular, tendrá un recorrido de 12 kilómetros y un desnivel positivo de 330 metros, con salida entre las 09.00 y las 09.30 horas desde la sede de Urdaburu Mendizale Elkartea, en la calle Juan de Olazabal 23 de Errenteria. El itinerario recorrerá barrios como Pontika o Beraun, pasará por lugares como el dolmen de Aitzetako Txabala y el monte Txirrita Maleo, para regresar finalmente al punto de partida. Al finalizar, las participantes podrán disfrutar de un aperitivo y bebida en las instalaciones del club organizador.

La actividad está dirigida exclusivamente a mujeres a partir de 16 años y se enmarca dentro del Plan de Igualdad de la Federación, aprobado en enero de 2024. Este plan nace del compromiso de abrir el montañismo a todas las personas, superando los estereotipos de género que han limitado históricamente la presencia femenina en este ámbito. La creación del Consejo de Igualdad de la Federación, integrado en su mayoría por mujeres montañeras, ha sido clave para la puesta en marcha de acciones como la del 19 de octubre.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través del cuestionario disponible en la página web del Club Deportivo Eibar. El precio es de 5 euros hasta el 15 de octubre y de 10 euros para quienes se apunten el mismo día de la marcha.

Desde el Club Deportivo Eibar destacan la importancia de que las mujeres de la ciudad se sumen a esta iniciativa pionera en Gipuzkoa, no solo como una oportunidad de disfrutar de la montaña en compañía, sino también como un paso hacia la igualdad en el deporte.