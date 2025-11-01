El Depor se adentrará en los paisajes otoñales de Tolosaldea rumbo a Altzagamendi La sección de montaña realizará el sábado una ruta de 16 kilómetros entre Arama y Orendain, con una alubiada para los participantes al acabar

Los montañeros del Depor realizaron una travesía por las cuevas de Arditurri el pasado 26 de octubre.

Marcos Rodríguez EIBAR. Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:28

La sección de montaña del Club Deportivo Eibar volverá a calzarse las botas el próximo sábado, 8 de noviembre, para una nueva travesía. En esta ocasión, el itinerario partirá desde Arama, para llegar a Altzagamendi y finalizar en Orendain, un recorrido de otoñoñal, entre bosques, caseríos y lomas verdes.

La salida será a las 8.00, y la llegada está prevista hacia las 18.00 horas en Orendain, tras completar un trazado de 16 kilómetros, con un desnivel positivo de 800 metros y un perfil variado que combina senderos tradicionales y vistas panorámicas.

El recorrido arrancará junto a la carretera de Arama, siguiendo el PR-GI-1, el primer sendero homologado de Gipuzkoa, una ruta con sabor a tradición montañera. Tras unos primeros kilómetros suaves, los participantes abandonarán el PR para afrontar la subida hacia Altzagamendi (535 metros), la cota más alta de la jornada y un excelente mirador natural sobre el valle del Oria y los montes cercanos.

Tras coronar esta cumbre y con la opción de visitar la fuente de San Juan, la ruta continuará por sendas boscosas y pistas rurales hasta Baliarrain, para después descender hacia las aguas tranquilas del embalse de Ibiur, un enclave de gran valor paisajístico. Desde allí, los últimos metros exigirán un último esfuerzo para ganar el núcleo rural de Orendain, pueblo que mantiene intacta la esencia del caserío vasco.

Como es habitual, la actividad incluirá también un recorrido alternativo más corto para quienes prefieran una opción menos exigente: 12,8 kilómetros, con 635 metros de ascenso, siguiendo en mayor medida el PR y pasando por Gaintza antes de enlazar con Baliarrain.

Inscripciones y alubiada

Las inscripciones están abiertas con un coste de 15 euros para socios y 20 euros para no socios, y pueden realizarse por email (mendia@deporeibar.com), teléfono (943 201 904) o presencialmente en el Depor los martes y jueves de 19.00 a 20.00 horas.

Además, esta salida tendrá un aliciente especial para cerrar la jornada: una alubiada opcional en la sociedad de Orendain, en la que los participantes podrán reponer fuerzas en ambiente festivo. El precio definitivo se fijará según el número de comensales, y la fecha límite para apuntarse es el martes, 4 de noviembre.

Esta travesía se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de una ruta por el monte en una de sus épocas más mágicas: el otoño, con sus colores ocres, bosques húmedos y paisajes que invitan a caminar sin prisa, pero con paso firme.