El Depor se adentra en Cantabria con una travesía por Asón y Lunada La sección de montaña retoma su calendario con una salida de sábado a domingo conjunta con Morkaiko Mendizale Elkartea de Elgoibar

Marcos Rodríguez Eibar. Martes, 7 de octubre 2025, 20:34

La sección de montaña del Club Deportivo Eibar vuelve a ponerse en marcha este fin de semana con una nueva salida conjunta junto a Morkaiko Mendizale Elkartea de Elgoibar. En esta ocasión, los montañeros eibarreses se desplazarán a Cantabria para recorrer el Valle de Asón y el Puerto de Lunada, dos enclaves naturales de gran belleza en la vertiente oriental de la cordillera Cantábrica. La actividad se desarrollará entre el sábado 11 y el domingo, día 12, e incluirá dos jornadas de exigente montaña con ascensos a algunas de las cumbres más emblemáticas de la zona.

El grupo partirá de madrugada desde Eibar el sábado, rumbo a los Collados de Asón, punto de inicio de la primera etapa. Desde allí, los participantes afrontarán una ruta de 14 kilómetros con un desnivel positivo de 1.127 metros que culminará en la Peña Lusa y continuará hasta el Portillo de la Sía. El recorrido ofrecerá la posibilidad de disfrutar de los característicos paisajes kársticos de esta zona, marcada por imponentes laderas calizas, bosques atlánticos y vistas panorámicas del entorno del Parque Natural de los Collados del Asón.

El domingo será el turno del segundo itinerario, una travesía que comenzará en Lunada y ascenderá al Pico La Miel y al Castrovalnera, antes de descender hacia Trueba. En total, serán 11,5 kilómetros con un desnivel positivo de 789 metros, en un terreno de alta montaña que combina pastizales, crestas rocosas y vistas espectaculares sobre los valles pasiegos.

Inscripciones

Los participantes pasarán la noche del sábado en el albergue La Incera, en San Martín, donde disfrutarán de cena y desayuno incluidos en la inscripción. El viaje en autobús, el alojamiento y las comidas mencionadas están cubiertos en el precio de la actividad, que es de 130 euros para los socios y de 150 para los no socios del CDE. Cada montañero deberá llevar su propia comida para las dos jornadas, así como el desayuno del sábado, que se realizará durante el trayecto.

Para poder participar es imprescindible estar federado, ya que se trata de una salida de alta montaña. Las inscripciones están abiertas y pueden realizarse a través del formulario disponible en la página web del Club Deportivo Eibar. Los interesados deberán abonar una fianza de 50 euros en el momento de inscribirse. Desde el club recuerdan que las plazas son limitadas y animan a apuntarse cuanto antes, ya que apenas quedan días para la salida.

Con esta actividad, la sección de montaña del Depor continúa su calendario otoñal de excursiones, que este año está combinando rutas locales con salidas de mayor envergadura. Tras la jornada micológica del pasado fin de semana, el club eibarrés afronta ahora una propuesta más alpina que permitirá a los aficionados disfrutar del paisaje cántabro en pleno esplendor otoñal.