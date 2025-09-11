El Depor abre la temporada de pelota con un intenso fin de semana Juveniles y séniors competirán en el Campeonato de Gipuzkoa por Parejas en Villabona, Hernani y el Astelena

Marcos Rodríguez Eibar. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:43

La pelota vuelve a ser protagonista en Eibar. La Pilota Eskola del Club Deportivo Eibar ha puesto en marcha esta semana el nuevo curso con la incorporación de nuevos alumnos a sus entrenamientos, mientras que los pelotaris federados afrontan ya las primeras citas oficiales del Campeonato de Gipuzkoa por Parejas. El calendario arranca con un fin de semana cargado de partidos y actividades, tanto en el frontón Astelena como fuera de casa y promete ofrecer espectáculo y emoción a los aficionados.

El estreno en casa será esta misma tarde en el Astelena, donde a partir de las 19.00 horas se celebrará una velada de tres partidos de mano. Los primeros en saltar a la cancha serán los juveniles, con las dos parejas locales formadas por Segurola-Urkiaga, y Varona-Azpilikueta, que se medirán a sus homólogos de Oiartzun en dos duelos que se prevén igualados. La jornada se completará con el choque sénior de tercera categoría, en el que Narvaiza y Conde representarán al club eibarrés frente a una exigente pareja de Zestoa.

La actividad continuará mañana, sábado, desde primera hora de la mañana con el protagonismo para la paleta goma. A partir de las 9.00 horas se disputarán tres partidos correspondientes a la tercera categoría, en los que los palistas locales se enfrentarán a las parejas de Añorga, Soraluze y Andoain. Tras estos encuentros, el programa matinal se cerrará con un partido de mano en categoría sénior de tercera, donde la dupla formada por Amuategi-Gisasola se verá las caras con el equipo de Andoain.

El fin de semana competitivo también llevará a los representantes eibarreses a jugar fuera de casa. En Villabona será el turno de los cadetes Amillategi y Gil, mientras que en Hernani los sénior de segunda, Ibarra y Aguirresarobe, buscarán comenzar con buen pie su participación en el campeonato.

Cartel de las fiestas de Arrate

Más allá del ámbito estrictamente federado, el domingo la pelota compartirá protagonismo con el atletismo en el marco de las fiestas de Arrate. Dentro del programa del Día de la Cofradía, el Club Deportivo Eibar organizará, como es tradición, la carrera pedestre Simón Aldazabal. La cita arrancará a las 10.30 horas, con inscripciones gratuitas en el mismo lugar de salida, y promete reunir a numerosos participantes en un ambiente festivo.

La jornada dominical se completará en el frontón de Arrate con el memorial Kaelo, que este año se ha integrado en el programa de fiestas. Desde las 12.00 horas, cadetes y juveniles disputarán partidos que servirán para rendir homenaje a la memoria del histórico pelotazale, en una mañana que aúna deporte, tradición y recuerdo.

Con este apretado fin de semana, la pelota eibarresa da el pistoletazo de salida a una nueva temporada en la que el Club Deportivo Eibar tendrá la ocasión de volver a mostrar la vitalidad de su cantera y la ambición de sus federados. El Astelena y los frontones de la comarca volverán a ser testigos del esfuerzo, la pasión y la convivencia que caracterizan a este deporte con tanto arraigo en la ciudad armera.