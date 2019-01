El PNV defiende «que se refuerce la presencia policial ante la oleada de robos» A.E. EIBAR. Jueves, 17 enero 2019, 00:15

El PNV defiende que se refuerce la presencia policial en las calles, «ante la oleada de robos en la ciudad». Según ha informado el grupo nacionalista, en los últimos días, se estaba produciendo robos contra numerosos comercios, vehículos e incluso viviendas. «Todas las ciudades modernas tienen un reto con la seguridad y Eibar también. No podemos taparnos los ojos. Tenemos que hacer frente a los maleantes, no los queremos en nuestras calles porque están ocurriendo cosas que no son propias de los eibarreses».

El portavoz jeltzale Josu Mendicute considera que «la seguridad es un tema con el que no se puede jugar. Todos tenemos que ir a una porque nadie queremos que en Eibar haya robos, peleas y trapicheos». En ese sentido, insiste en la necesidad de «hacer frente a los delincuentes y mandarlos donde les corresponda». Así, defiende reforzar la presencia policial en las calles de Eibar, «porque la Administración Pública y la Policía estamos para servir y proteger al ciudadano. Si no queremos robos, peleas y riesgos de delitos hay que reforzar la presencia policial».