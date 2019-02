El Somos, que no tuvo su día en defensa, cayó derrotado ante el Uharte por 29-23

Derrota del Somos Eibar en la cancha del Uharte por 29-23, ante un rival que estaba empatado a puntos en la clasificación. No fue el día de la defensa armera. Los navarros, sin grandes esfuerzos, fueron capaces de mantener una distancia suficiente para no hacer peligrar el resultado final, a pesar de un esperanzador 13-11 al descanso. La segunda parte no fue la soñada y sólo al final se trató de mantener una renta no superior a seis goles para que el gol average en caso de empate a puntos resulte favorable a los de Fernando Fernández. El Somos acusó, sin duda, la ausencia de Eneko Garetxana. A pesar de ello, Mikel Oregi y Ander de Diego sobresalieron en la faceta ofensiva con buena eficacia en sus lanzamientos. El Somos con 16 puntos sigue en la zona media, con una diferencia de seis puntos sobre el descenso, una renta relativamente cómoda aunque no sirve para relajarse.

Triunfo del Haritza

Victoria del Haritza en Ipurua frente a Pulpo de Zumaia por 32-27. Un encuentro que fue más complicado de lo previsto a tenor de la clasificación de ambos, sobre todo por una muy igualada primera parte. En la reanudación, Txirbel en portería mantuvo la serenidad necesaria para que el equipo se hiciera con los dos puntos. Cabe destacar las buenas actuaciones de Unai Santos y Ander Anabitarte en ataque.

Gana el sénior femenino

El sénior femenino ganó en Ipurua al Munttarpe de Lezo por 30-25. Buen partido jugado por las eibarresas que no dieron opciones, jugando perfectamente con la ventaja en el marcador. Irune de Castro, Amaia San Martín y Nahia Basterra fueron la punta de lanza del ataque armero, con 17 goles metidos.