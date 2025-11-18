La décima edición del concurso de fotografía de lactancia materna abre la inscripción

A. E. EIBAR. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

El compromiso de la OSI Debabarrena con la lactancia no se limita al ámbito asistencial. Este año se celebra la décima edición del concurso de fotografía de lactancia materna, una iniciativa que busca visibilizar y normalizar el amamantamiento en la sociedad. El certamen está abierto a cualquier mujer que sea madre y que quiera participar. Cada familia puede enviar hasta tres imágenes, acompañadas de una hoja de inscripción y un consentimiento de cesión de imágenes, a la dirección de correo habilitada por la organización. El plazo permanecerá abierto hasta finales de mes.

En sus nueve ediciones anteriores han participado ya un total de 170 familias, que han presentado en torno a 420 fotografías. Muchas de esas imágenes han formado parte de exposiciones itinerantes en centros de salud, casas de cultura, guarderías y equipamientos emblemáticos como el Kursaal, donde el año pasado se mostraron cerca de medio centenar de instantáneas coincidiendo con la Semana de la Lactancia.

Los jurados han contado con la presencia de mujeres referentes en el deporte, representantes de Emakunde y profesionales sanitarios, subrayando el mensaje de fondo: la lactancia materna no es solo una opción individual, sino una realidad social que merece ser reconocida, acompañada y protegida.