«Debemos volver a ser fuertes en casa y convertirnos en un equipo reconocible»

El extremo del Eibar, Antonio Puertas, habló ayer ante los medios tras concluir la segunda sesión de entrenamiento de la semana, preparatoria para la trigésima jornada liguera de la Segunda División. El '20' armero se enfrentará el viernes a su ex equipo, el Almería, en lo que describe como «un partido muy especial» para él.

Puertas, natural de Benahadux (Almería), explicó que enfrentarse a su antiguo club siempre es una ocasión única. «Es el equipo de mi tierra y también he jugado allí», comentó. Sin embargo, dejó claro que el equipo afronta el encuentro con la misma determinación que cualquier otro partido. «Tenemos que salir desde el primer minuto a por todas y hacer que el contrario note que estamos en Ipurua», señaló dejando claro que quieren volver a ser fuertes en casa. Y es que los armeros llevan cuatro partidos seguidos sin ganar ante su afición (tres empates y una derrota).

Conscientes de la importancia de aprovechar el factor campo, Puertas destacó que la racha negativa en casa debe ser cortada de inmediato. «Tenemos ganas de ganar y de hacer de Ipurua un fortín. Cuando he venido a jugar a Ipurua como visitante, desde que empezaba la semana de entrenamientos era distinta a la visita a otro estadio. Las veces que he venido aquí me han pintado la cara. Eso es lo que debemos buscar, hacernos fuertes en nuestra casa», expresó el jugador.

En cuanto al cambio de entrenador, Puertas resaltó la importancia de adaptarse a la nueva metodología. «Cada uno tiene su forma de ver el fútbol. El míster está intentando transmitirnos ganas, ilusión y que el equipo sea compacto. Ser un verdadero equipo para hacernos muy fuertes en nuestra casa», comentó.

El Eibar llega al partido con la mentalidad de que debe ser el favorito en su casa. «Sabemos el equipo que viene, los jugadores y las cualidades que tienen, pero nosotros en nuestro campo debemos ser favoritos. Da igual el equipo que venga, si estamos bien tenemos que llevarnos los tres puntos», añadió el extremo.

Con la clasificación en mente, el jugador dejó claro que el equipo está centrado en mejorar su rendimiento. «A todos nos gustaría estar más arriba y estar luchando como en los últimos años por el ascenso y este año el objetivo era el mismo». Sin embargo, lejos de cumplir los armeros han llegado a coquetear con el descenso, algo que tratan de remediar con más victorias.

Sobre su rendimiento individual, Puertas aseguró que su evolución ha sido similar a la del equipo. «Al principio muy bien, luego hay un tramo regular y ahora el míster está apostando de inicio por otros jugadores. De eso se trata, de aprovechar el mejor momento de cada jugador», concluyó el almeriense.

El Eibar buscará reencontrarse con la victoria en Ipurua y dar un golpe de autoridad frente al Almería, un rival con el que Puertas tiene un vínculo especial.