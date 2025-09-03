Debabarrena impulsa un segundo grupo para el curso de monitor de tiempo libre

EibarDebabarrena impulsa un segundo grupo para el curso de monitor de tiempo libre
A. E.
EIBAR.
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:10
Tras el éxito de la primera edición anterior, los ayuntamientos de la comarca buscan completar una nueva tanda de formación para jóvenes. Así, los conistorios de Debabarrena han confirmado que ya se ha completado un primer grupo de inscritos para el curso de monitor-a de tiempo libre 2025-26, y que trabajan ahora en la creación de un segundo grupo debido a la alta demanda.
El programa, que ya fue un éxito en el curso 2024-25, ofrece a los jóvenes la posibilidad de obtener el título oficial de Monitor de Tiempo Libre Infantil y Juvenil, homologado por el Gobierno Vasco. El plazo de inscripción, abierto desde principios de julio, se mantendrá activo hasta el 19 de septiembre. La formación se impartirá en euskera y está dirigida a jóvenes que cumplan los 18 años antes del 30 de junio de 2026. El curso incluye: 150 horas teóricas con un marcado carácter práctico,salidas, 160 horas de prácticas voluntarias, dosos sesiones de tutoría tras la finalización de la parte teórica.
Las sesiones ordinarias se celebrarán los sábados, de 09.30 a 18.30 horas.
