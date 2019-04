Críticas al resto de partidos «obsesionados en que Eibar no esté gobernada» por los socialistas A.E. EIBAR. Martes, 2 abril 2019, 00:10

En el discurso de De los Toyos no faltaron las críticas al resto de partidos que concurren a las elecciones en la ciudad, «obsesionados en que Eibar no esté gobernada por nosotros, y les da igual todo con tal de conseguirlo». En este sentido afirmó sobre Podemos que «en la primera entrevista a su candidata su principal objetivo era echar al Partido Socialista. No era sacar un buen resultado, impulsar políticas de izquierdas, sino echarnos». En cuanto a Bildu, «si los números dan, no tardarán ni medio minuto en ponerse de acuerdo con el PNV y la complicidad de Podemos para desbancarnos de la alcaldía. Da igual el proyecto de ciudad, no tienen, no importa». ¿Ganas de quitarme a mí la alcaldía? Todas las del mundo», dijo De los Toyos.

Y, sobre, el PNV, «no quiero proyectos como los que se está dedicando este partido a publicitar periódicamente. Proyectos en los que dice que la parte baja está muerta y no se le ocurre nada mejor que proponer hacer allí un nuevo cementerio». En esta dirección avisó que «yo no quiero ocurrencias, yo quiero proyectos serios, viables, contrastados, proyectos para nuestras gentes, para nuestros colectivos, para nuestro tejido asociativo, para nuestros barrios, para las mujeres, para los jóvenes, para las personas mayores».

Finalmente, mostró su convencimiento en seguir en la alcaldía «porque tenemos claro a dónde queremos ir, sabemos que Eibar es nuestro puerto y nuestra meta. Solo necesitamos vuestro apoyo, vuestro aliento. Si todos soplamos en la misma dirección, cumpliremos nuestro sueño».