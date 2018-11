EGI critica a los socialistas por «retrasos» en las ayudas al alquiler para los jóvenes A.E. EIBAR. Martes, 27 noviembre 2018, 00:35

Euzko Gaztedi (EGI), organización juvenil del PNV, han mostrado su critica al PSE por «los retrasos» en la concesión de las ayudas al alquiler para jóvenes. Las juventudes jeltzales denuncian que «el Ayuntamiento no paga a su debido tiempo las ayudas al alquiler». Según EGI, «tenemos constancia de que los perceptores están pasándolo mal para llegar a fin de mes». Por este motivo, desde EGI, critican el retraso que están sufriendo «decenas de jóvenes» a cuenta de las ayudas al alquiler. A su juicio «es una tomadura de pelo por parte del gobierno municipal del PSE que las ayudas no puedan ser cobradas mes a mes; ya que esto hace que pierdan toda su razón de ser. Es un despropósito que unas ayudas que tienen como objetivo hacer frente a los gastos mensuales del alquiler, se paguen por acumulación y de golpe a fin de año», ha señalado Iker Laka, secretario de EGI Eibar. Los egikides recalcan que se trata de una gestión «totalmente irresponsable» por parte de los socialistas, «porque las consecuencias que arrastra son serias; más si cabe, sabiendo cómo se encuentra en estos momentos el mercado del alquiler». En esta dirección apuntan que «dado que las cuentas son el paso previo e indispensable para la sacar la convocatoria de las ayudas, no fue hasta agosto cuando se publicó la misma. El plazo de solicitud finalizará el próximo 26 de noviembre y después se iniciará la concesión».