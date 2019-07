El PNV critica al PSE «por falta de sensibilidad» en participación ciudadana A.E. EIBAR. Sábado, 6 julio 2019, 00:11

La concejal de EAJ-PNV Elena Ibañez ha criticado con dureza la «falta de sensibilidad» en materia de participación ciudadana del PSE, así como «la pérdida» de 6.000 euros en subvenciones que se han tenido que devolver, lamentablemente, con intereses de demora.En concreto dirigió sus críticas a la delegada de Gobernanza, a la socialista Ana Telleria, a quien acusó de tener paralizada la ordenanza de participación ciudadana desde el año 2016 cuando inició su tramitación, y también de no acudir a las reuniones planteadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa en esta materia. «Durante este año 2019 en ninguna ocasión ha acudido a este foro, y únicamente a dos reuniones en todo el año 2018, además se comprometió hace dos años a realizar un descargo de lo tratado en estas reuniones. ¿Dónde está su compromiso?», aludió Ibañez.

«Limpieza de cara»

Desde EH Bildu, Gorka Errasti mostró su voluntad de ceder su cargo a un miembro del PNV y señaló que «el Foro de participación es una limpieza de cara para quedar bien, desde la Diputación, en el que la asistencia de miembros es mínima», mientras que Ana Telleria, contestó que «se iba a dar cuenta de la pérdida de la subvención porque han existido problemas de materializar los proyectos planteados en los procesos participativos por cuestiones que todo el Ayuntamiento conoce. Son causas ajenas las que han llevado a la pérdida de la subvención y sobre mi asistencia asistí a una reunión del Foro, en compañía de Gorka Errasti,con lo que me sorprende que quiera ceder su representación ahora, con lo que no demuestra una actitud favorable. En cuanto a la representación de este órgano, hace dos años se planteó darle a Bildu la representación dada su sensibilidad a este tema. Según Ibañez, «además, el alcalde esgrimió que hubiera sido suficiente con decir que eran la segunda fuerza, y ahora ¿cuál es el criterio? ¿Por qué se sigue nombrando a un representante de Bildu dejando de lado al resto de partidos políticos? Nosotros no cuestionamos que Bildu vaya o no vaya. El caso es que EAJ-PNV quiere participar en este foro. Somos segunda fuerza».