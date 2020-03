Costureras solidarias contra el virus

Un grupo de costureras de Eibar ha conseguido hacer un alto en sus vidas para dejar de elaborar trajes y pasar a fabricar mascarillas, sumándose así a una iniciativa solidria que recorre todos los puntos en los que está implantado el estado de alarma. Coordinadas por una de ellas, Kris Pereda, vieron que sería bueno aprovechar las horas y horas de confinamiento en casa para aportar su grano de arena en la guerra abierta contra el coronavirus. De esta manera, plantearon al concejal de Cultura, Patxi Lejardi, la posibilidad de elaborar a mano estos protectores contra el virus.

El Ayuntamiento vio con buenos ojos su propuesta y se comprometió a correr con el gasto del material, compuesto por una tela de algodón en el exterior, forrada por la mitad con una tela plastificada traspirable, «un artículo que es difícilísimo encontrar ahora pero que la Policía Municipal nos ha conseguido localizar, aunque no sé si podremos tenerlo finalmente», decía Kris.

Así, se sumaron a la idea once de ellas, algunas de las cuales se pone a confeccionar mascarillas después de salir su trabajo.

«No van a ser la solución, pero sí una opción y una barrera, para que si una persona está infectada no contagie a la de al lado»La Policía Municipal entrega a los centros con riesgo de contagio los artículos fabricados por las voluntarias

El lunes empezaron con las primeras labores. Ese día se pusieron a coser y la previsión, según informa Kris, «es la de fabricar 200 al día cuando cojamos el ritmo, porque ya en la primera jornada entregamos 160».

Entregadas al Ayuntamiento

El motivo del trabajo voluntario estaba motivado porque «hemos visto que algunos comercios, supermercados e instituciones carecen de estos protectores y ya nos gustaría que les llegasen también a ellos». En este sentido, la coordinadora de las costureras decía que «la mascarilla que tenemos no es la solución, pero sí es un elemento protector, para que si una persona esté infectada no contagie a otra. Ofrecemos una opción. Es una barrera para no contagiar, pero nunca es la solución», decía Kris.

Lo único que les mueve es la solidaridad. «El Ayuntamiento corre con el gasto del material». De esta manera, Eibar se suma así a un movimiento que va ganando terreno cada día que pasa. Además, se reproduce en todas las esquinas del país, y es que la pandemia ha servido para crear múltiples iniciativas solidarias como esta que de inmediato contó con un grupo de apoyo.

Todas ellas realizan esta labor en sus casas. Un Policía Municipal se encarga de la entrega del material indispensable para llevar a cabo este trabajo. Tras su realización bajo el más estricto confinamiento, después se entregan a la Guardia Urbana, que las reparte por los centros de alto riesgo. Cuando termine el confinamiento, los eibarreses, a buen seguro, les brindarán todo su agradecimiento.

Ellas son, además de Kris, Susana, de Arreglos; Susi, Sonia, de Mercería Kinkila; Pili y Cristina, de Oihal; Aurora, Josefina, Coro, Eli, Eva y Marisa. Todas aquellas personas interesadas en sumarse a esta iniciativa pueden escribir: cristinapereda@hotmail.com.

El artículo más buscado

Cabe recordar que las mascarillas se han convertido en el artículo más buscado por la población. Las que distribuye el Gobierno no son suficientes y las farmacias siguen desabastecidas. Los profesionales que, por razones laborales, están en contacto con otras personas y, por tanto, más expuestos a los contagios, requieren hacer un mayor uso de estos protectores, con lo que en un situación como la actual se han convertido en un artículo con un uso masivo. Junto a ello, al no contar tampoco con medidas de protección, son elementos indispensables para los colectivos especialmente vulnerables, como es el caso de los mayores y las personas enfermas.