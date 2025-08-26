Cortes de tráfico en Bidebarrieta y Txonta por obras de mejora el viernes

P. U. Eibar. Martes, 26 de agosto 2025, 20:18 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha anunciado dos cortes puntuales de tráfico en la población para los próximos días. La calle Bidebarrieta permanecerá cerrada este viernes, día 29, desde las 22.00 horas hasta las 06.00 de la mañana del sábado 30, con motivo de unas obras de asfaltado. La intervención se realizará en horario nocturno para minimizar las molestias tanto al tránsito de vehículos como a los vecinos de la zona.

El Consistorio recalca que este tipo de actuaciones forman parte del plan de mejora del firme urbano, con el objetivo de prolongar la vida útil de las calles y mejorar la seguridad de peatones y conductores. Aunque las afecciones son puntuales, se considera que ayudarán a garantizar una circulación más fluida en el futuro.

Asimismo, la calle Txonta quedará cerrada a los vehículos este sábado, día 30, entre las 08.00 y las 13.30 horas, por trabajos de mantenimiento. Durante ese periodo, la circulación se desviará a través de la Avenida Galicia y la calle Arane, vías que funcionarán como alternativas de acceso y salida.

Desde el Consistorio recuerdan que se trata de actuaciones necesarias para garantizar un mejor estado de las calles y piden comprensión a quienes puedan verse afectados por las restricciones.