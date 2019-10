El Coro Doinuzahar ofrece hoy un concierto en la parroquia El coro de Cámara Doinuzahar actúa esta tarde en la parroquia San Andrés. / DURANGOKO UDALA Ofrecerá un repertorio renacentista, con una primera parte 'a capela' y después con piano, violín y percusión A.E. EIBAR. Sábado, 5 octubre 2019, 00:57

El coro durangués Doinuzahar actúa hoy en la parroquia de San Andrés, ofreciendo un repertorio de cámara, a partir de las 19.30 horas.

Con un repertorio renacentista, que caracteriza a esta formación, la veintena de voces ofrecerá obras de autores rusos, bálticos y modernos con piezas instrumentistas y 'a capela'. En este sentido, en la primera parte de la actuación, cantarán 'a capella' y en la segunda parte ofrecerán canciones acompañadas de piano, violín y percusión.

35 años de actividad

Entre las composiciones que canarán están: 'Blagoslovi dushe moya' (Ghospoda M. Ippolitov-Ivanov); 'Quam pulchri sunt' (T. L. de Victoria); 'Pulchra es, o Maria virgo' (G. P. da Palestrina); 'Alleluia' (A. Martinaitis; 'Bogoroditse Devo' (S. Rachmaninov); 'Ecco mormorar l'onde' (C. Monteverdi); 'Biolin musikaz' (D. Azurza); 'Dirait-on' (M. Lauridsen); 'O Mistress Mine' (M. Harris); 'Adiós Nonino' (A. Piazzolla); 'Sure On This Shining Night' (M. Lauridsen); '5 Hebrew Love Songs' (E. Whitacre). El coro estará acompañado de Robert Oviedo, al piano, y Jose Luis Ormazabal, percusion y bajo labores de dirección

35 años de actividad

Dentro del coro también interviene la eibarresa Amaia Urzainki que asegura afrontar el concierto con «ilusión» por formar parte de un grupo «equilibrado y experimentado, además de muy unido tanto en lo musical como en lo personal». Urzainki decía que «siempre he estado cantando, me ha encantado desde la infancia: con mi padre, guitarra, amigos... en cualquier lugar y de cualquier manera. Pero, en serio, comencé a cantar con una banda de la Escuela de Música de Durango hace 27 años. Y a partir de ese momento, nunca dejé de cantar, siempre he estado estudiando y aún aprendiendo». Aunque muchos aseguran que no existe un relevo generacional en los coros y que la edad sigue avanzando, el director, Urko Sangroniz asegura que «a los más jóvenes les atrae esta música, solo hay que movernos y buscarlos». Con una edad media de entre 45 y 50 años, Doinuzahar puede presumir de ser un coro relativamente joven pese a que el año pasado celebraron sus 35 primaveras. Sus propios componentes aducen que «empezamos de jóvenes en el coro y ahora somos abuelos».

Doinuzahar comenzó su actividad en 1982. Desde 1985 hasta 2014 José Luis Ormazabal fue su director. Después la dirección corresponde a la profesora Laura Nardi y a Urko Sangroniz, desde hace un año. El coro destaca por su dedicación a la interpretación de la polifonía del Renacimiento. Sin embargo, su repertorio se ha ido extendiendo a la música coral barroca, contemporánea y folclórica. Uno de los hitos más importantes conseguidos fue el estreno del 'Tenebrae - Ilunpetan' espectáculo musical que unía poesía, canto y danza.