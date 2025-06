El Consistorio tratará de intensificar la limpieza del río Ego y combatir vertidos contaminantes

El Ayuntamiento de Eibar ha anunciado una nueva campaña de limpieza del río Ego y sus afluentes, en respuesta a la creciente preocupación por la ... acumulación de residuos y vertidos contaminantes en su cauce.

Esta iniciativa se suma a los esfuerzos realizados por colectivos como Eibarko Baso Biziak, que recientemente ha organizado jornadas de limpieza y ha alertado sobre la persistencia de desechos en el río.

Desde el Consistorio eibarrrés se han llevado a cabo algunos trabajos en los tramos descubiertos del río Ego a su paso por Eibar, así como en las regatas de Txonta, Aiaga, Asua Erreka y Gorosta. Los trabajos abarcaron una longitud total de 2.400 metros. La recogida de residuos se realizó de forma manual, con especial cuidado para no afectar a la vegetación ni a la fauna del entorno. No obstante, la asociación Eibarko Baso Biziak ha denunciado vertidos fecales y residuos tras una jornada de recogida de basura en el cauce urbano del río.

«Nos ha impresionado la notable presencia de toallitas que se lanzan por el aseo y aparecen depositadas en el río»

La asociación ha organizado recientemente una nueva campaña de limpieza del río Ego, en la que se recogieron varios cientos de kilos de residuos acumulados en los márgenes del cauce urbano. La actividad ha vuelto a poner en primer plano el estado crítico del río, entre residuos persistentes, vertidos fecales y el abandono estructural de parte de su trazado subterráneo.

Durante la jornada, los miembros de la entidad realizaron labores de retirada de plásticos, latas, restos de obra y, sobre todo, un tipo de residuo que genera gran preocupación: las toallitas húmedas. «Nos ha sorprendido la cantidad de toallitas que se arrojan por los aseos y terminan flotando o enganchadas entre las ramas del río», denunciaron desde Eibarko Baso Biziak. Estas toallitas, muchas de ellas etiquetadas erróneamente como 'biodegradables', no se descomponen fácilmente y forman atascos que degradan el ecosistema y alteran el flujo del agua.

A pesar del estado general del cauce, los voluntarios también destacaron una ligera presencia piscícola, lo que interpretan como un «síntoma de resistencia de la biodiversidad», aunque puntual y frágil.

Uno de los descubrimientos más alarmantes fue la identificación de varios puntos donde se vierten aguas fecales directamente al río, sin pasar por la red de colectores. «Nunca se podrá recuperar un río tan maltratado como el Ego si no van todos los residuos al colector», subrayan desde la organización de Eibarko Baso Biziak, que exige una intervención inmediata por parte de las autoridades competentes.

Este tipo de vertidos ilegales, además de contaminar el agua, dificultan cualquier intento de recuperación ecológica y suponen un riesgo sanitario para la población y para los ecosistemas acuáticos.

Una tarea urgente y colectiva

La experiencia de limpieza organizada por Baso Biziak no solo sirvió para retirar residuos, sino también para sensibilizar a la ciudadanía sobre el papel activo que puede jugar en la recuperación de los ecosistemas urbanos.

Esta entidad recuerda que la solución no pasa solo por limpiar, sino por prevenir, corregir vertidos, exigir inversiones públicas y adoptar un compromiso colectivo con la salud de nuestros ríos. «Queremos un río que no solo atraviese la ciudad, sino que también la inspire y la conecte con la naturaleza. Hoy, eso todavía no es posible, pero con voluntad política, acción ciudadana y educación ambiental, es alcanzable», concluyen desde la asociación eibarresa.

Subsuelo, en situación crítica

La precaria situación del subsuelo se dio a conocer, nuevamente, en una charla ofrecida en el hogar del jubilado de Unzaga por el investigador local Javier Martín Lapeyra, quien lleva años realizando estudios sobre el patrimonio urbano de Eibar y la situación del subsuelo.

En su intervención, expuso los resultados de tres visitas al cauce subterráneo del Ego, realizadas el año pasado, en las que pudo constatar vertidos de fecales, acumulación de escombros, residuos sólidos e incluso cimientos en mal estado.

Lapeyra, autor de varios estudios sobre la historia urbana de la ciudad, señaló que las inversiones en mantenimiento del cauce han sido prácticamente inexistentes, y recordó que su informe ya ha sido remitido a la Agencia Vasca del Agua (URA). Desde el Ayuntamiento se reconoce que hasta la fecha la agencia no ha iniciado acciones concretas.

Potenciar el valor ecológico

También en clave de reflexión y futuro, el catedrático de Geografía Humana y exdirector del departamento en la Universidad de Sevilla, Leandro del Moral, ofreció la conferencia inaugural del curso de Ikasten y de la Escuela de la Experiencia 24/25, centrando su mensaje en la importancia de recuperar y potenciar los ríos urbanos, incluyendo al Ego.

Del Moral destacó las «grandes posibilidades de mejora física, química, biológica y morfológica» del río eibarrés, que, según indicó, podría «recuperar su valor ecológico si se invierte en su naturalización y en la recuperación de su conectividad».

Mencionó como ejemplo positivo las aperturas del río en la zona del Corte Inglés, aunque lamentó que no se incluyeran zonas escalonadas que favorezcan el contacto con el agua y la biodiversidad.