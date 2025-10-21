El concurso de pintxos 'San Andrés' contará con la participación de 19 bares

Arrate Kultur Elkartea (AKE) ha puesto fecha y formato al XXI Concurso de Pintxos de Eibar, que se celebrará los días miércoles 29 y jueves ... 30 de octubre en los propios bares participantes. La cita, organizada por AKE con la colaboración del Ayuntamiento y los hosteleros de Eibar, busca reconocer la creatividad culinaria local y, al mismo tiempo, dinamizar la hostelería con una ruta abierta a toda la ciudadanía. Cada establecimiento presentará un único pintxo —con nombre propio— que deberá estar expuesto en barra durante toda la jornada y listo para su consumo, con un precio entre 2,5 y 3 euros para mantener la oferta homogénea y accesible.

El viernes 31 se retirarán las urnas y, esa misma tarde, se realizará el recuento público en los locales de AKE, abierto a quien desee asistir; los ganadores se comunicarán esa tarde-noche en AKE, La entrega oficial de galardones tendrá lugar el 30 de noviembre, durante la Feria de San Andrés.

Habrá tres premios principales, dotados con 200 euros y diploma: Mejor Pintxo (200 euros, diploma de AKE y trofeo del Ayuntamiento; con distinciones asociadas a los campeonatos de pintxos de bacalao en colaboración con Bacalaos Alkorta), Mejor uso de producto local (200 euros y diploma de AKE, patrocinio del Ayuntamiento de Eibar) y el Premio del Público (200 euros, patrocinio de MGI y diploma de AKE). Un jurado designado por AKE recorrerá los bares con aviso previo; si en la visita no pudiera catarse el pintxo, el local quedará fuera de concurso.

La lista de participantes, según el dossier difundido por AKE, combina casas históricas y barras jóvenes con propuestas que van de la cocina tradicional afinada a guiños viajeros. Entre ellas, Amesti concurre con 'Muselina moltopiu', una suntuosa base de mahonesa, queso crema y parmesano con paleta ibérica, perejil y un toque de aceite sobre pan, pensada para abrir boca con equilibrio salino y lácteo.

Azkena firma 'UDAzkena', un bocado otoñal de ternera con hongos y ciruelas sobre pan brioche, rematado con almendras para sumar textura y dulzor controlado.

Baisi presentará 'Iturrian ibiltzen', una carrillera melosa trabajada con cebolla, pimienta y porto, castañas, aceite de oliva, caldo de pollo y harina de trigo, que busca el contraste entre la profundidad del guiso y el punto amargo del fruto seco.

Baratze Gourmet apuesta por 'Katxu kroketa eta trufa zukua': croqueta hecha con leche de oveja y panko, rellena de cerdo ibérico, con salsa tonkatsu, secreto ibérico y jugo de trufa: crujiente, cárnica y fragante.

El Beleko irrumpe con 'Trufas trufurius', cuya ficha en el dossier aparece sin descripción detallada —se indicará en la relación definitiva—

Bossa tira de clasicismo afinado con 'Txanpi goxua': champiñón relleno de carrillera, con salsa de queso y crujiente de jamón y frutos secos, un trío textural que acaricia el paladar.

Chic lleva a barra su 'Brotxeta itsasoa eta mendia', una brocheta de melón, salmón y langostino con castaña, pimientos tricolor y semillas de sésamo, un mar-montaña fresco con guiño asiático.

El bloque siguiente añade recital de técnica fría y guiso. Cuido firma 'Mango zebitxea', ceviche fresco de mariscos con cubos de mango, aguacate y verduras en jugo de limón, con un toque de chile y cilantro, pensado para morder el ácido con dulzor y herbáceo.

El Depor propone 'Mendizale', una combinación sabrosa de patata, cebolla, morcilla, membrillo y pimiento que juega con el dulce-salado y la memoria popular.

El Gure Leku presenta 'Krustycrab', mar y campo en un solo pase: langostinos, chipirones, merluza y bacalao, con pimiento, cebolla, cilantro, leche de coco y ajo; viaje corto al sudeste asiático con base vasca.

El Kontent servirá 'Txangurroa egan', guacamole y txangurro en una pareja sencilla y golosa para realzar yodo y cremosidad.

Por su parte, el Koskor recupera el guiso con 'Marmitakoa', bonito, patata y pimiento choricero en formato pintxo para reivindicar un icono marinero en dos bocados.

La 'Kultu' susurra territorio con 'Euskal bolinha', yema de caserío y crema de queso de Sosola con hongos —la ficha publicada aparece abreviada y se completará en la relación final—.

Lusai se suma con 'Causa acevichada': merluza y langostino acevichados sobre puré de patata de Gernika al ají amarillo y lima, lectura eibarresa de un clásico peruano.

El Topaleku presentará 'Kono konfite', un cono de pasta bric relleno de pato, con crema de castañas y de hongos, sal, puerro confitado y flor comestible.

El Trinkete opta por la contundencia directa de 'Katxopito enrrollao': carne, queso y jamón en guiño astur-cantábrico pasado por la miniatura.

El Txoko viste de fiesta la cuchara con 'Txahal tartaleta': tartaleta de patatas con estofado de ternera, coronada con cebolla caramelizada a la canela y crujiente de queso, un bocado que reconcilia a los amantes del guiso con la repostería salada.

Tunelpe pondrá sobre la barra 'Tunel pin', bola de patata con pollo, tomate y verduras, que reivindica el croqueteo popular con emplate limpio.

Y V. Baco sirve 'Pumba', pan de cristal con carrillera, huevo de codorniz y cebolla frita.