Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Algunos bares eibarreses se decoran a lo largo del concurso de pintxos que organiza Arrate Kultur Elkartea. ASKASIBAR

Eibar

El concurso de pintxos 'San Andrés' contará con la participación de 19 bares

Arrate Kultur Elkartea ha elaborado un díptico con todas las propuestas, muy variadas, que concurren a los premios

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Martes, 21 de octubre 2025, 20:36

Comenta

Arrate Kultur Elkartea (AKE) ha puesto fecha y formato al XXI Concurso de Pintxos de Eibar, que se celebrará los días miércoles 29 y jueves ... 30 de octubre en los propios bares participantes. La cita, organizada por AKE con la colaboración del Ayuntamiento y los hosteleros de Eibar, busca reconocer la creatividad culinaria local y, al mismo tiempo, dinamizar la hostelería con una ruta abierta a toda la ciudadanía. Cada establecimiento presentará un único pintxo —con nombre propio— que deberá estar expuesto en barra durante toda la jornada y listo para su consumo, con un precio entre 2,5 y 3 euros para mantener la oferta homogénea y accesible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  4. 4 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  5. 5 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  6. 6 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  7. 7 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  8. 8 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  9. 9 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa
  10. 10

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El concurso de pintxos 'San Andrés' contará con la participación de 19 bares

El concurso de pintxos &#039;San Andrés&#039; contará con la participación de 19 bares