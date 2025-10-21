El concurso de pintxos 'San Andrés' contará con la participación de 19 bares

EibarEl concurso de pintxos 'San Andrés' contará con la participación de 19 bares
Arrate Kultur Elkartea ha elaborado un díptico con todas las propuestas, muy variadas, que concurren a los premios
Eibar
Martes, 21 de octubre 2025, 20:36
Arrate Kultur Elkartea (AKE) ha puesto fecha y formato al XXI Concurso de Pintxos de Eibar, que se celebrará los días miércoles 29 y jueves ... 30 de octubre en los propios bares participantes. La cita, organizada por AKE con la colaboración del Ayuntamiento y los hosteleros de Eibar, busca reconocer la creatividad culinaria local y, al mismo tiempo, dinamizar la hostelería con una ruta abierta a toda la ciudadanía. Cada establecimiento presentará un único pintxo —con nombre propio— que deberá estar expuesto en barra durante toda la jornada y listo para su consumo, con un precio entre 2,5 y 3 euros para mantener la oferta homogénea y accesible.
El viernes 31 se retirarán las urnas y, esa misma tarde, se realizará el recuento público en los locales de AKE, abierto a quien desee asistir; los ganadores se comunicarán esa tarde-noche en AKE, La entrega oficial de galardones tendrá lugar el 30 de noviembre, durante la Feria de San Andrés.
-
Celebración Tendrá lugar el miércoles 29 de octubre y el jueves 30 con múltiples propuestas variadas.
-
Premios Se repartirán tres premios. El Mejor Pintxo se llevará 200 euros y diploma de AKE. El Mejor Uso del Producto Local estará también premiado con 200 euros y el Premio del Público contará con otros 200 euros.
-
Precios Los 19 bares participantes venderán los pintxos entre 2,5 a 3 euros.
Habrá tres premios principales, dotados con 200 euros y diploma: Mejor Pintxo (200 euros, diploma de AKE y trofeo del Ayuntamiento; con distinciones asociadas a los campeonatos de pintxos de bacalao en colaboración con Bacalaos Alkorta), Mejor uso de producto local (200 euros y diploma de AKE, patrocinio del Ayuntamiento de Eibar) y el Premio del Público (200 euros, patrocinio de MGI y diploma de AKE). Un jurado designado por AKE recorrerá los bares con aviso previo; si en la visita no pudiera catarse el pintxo, el local quedará fuera de concurso.
El jurado recorrerá los bares con aviso previo; si en la visita no pudiera probar el pintxo, el local quedará fuera de concurso
La lista de participantes, según el dossier difundido por AKE, combina casas históricas y barras jóvenes con propuestas que van de la cocina tradicional afinada a guiños viajeros. Entre ellas, Amesti concurre con 'Muselina moltopiu', una suntuosa base de mahonesa, queso crema y parmesano con paleta ibérica, perejil y un toque de aceite sobre pan, pensada para abrir boca con equilibrio salino y lácteo.
Azkena firma 'UDAzkena', un bocado otoñal de ternera con hongos y ciruelas sobre pan brioche, rematado con almendras para sumar textura y dulzor controlado.
Baisi presentará 'Iturrian ibiltzen', una carrillera melosa trabajada con cebolla, pimienta y porto, castañas, aceite de oliva, caldo de pollo y harina de trigo, que busca el contraste entre la profundidad del guiso y el punto amargo del fruto seco.
Baratze Gourmet apuesta por 'Katxu kroketa eta trufa zukua': croqueta hecha con leche de oveja y panko, rellena de cerdo ibérico, con salsa tonkatsu, secreto ibérico y jugo de trufa: crujiente, cárnica y fragante.
El Beleko irrumpe con 'Trufas trufurius', cuya ficha en el dossier aparece sin descripción detallada —se indicará en la relación definitiva—
Bossa tira de clasicismo afinado con 'Txanpi goxua': champiñón relleno de carrillera, con salsa de queso y crujiente de jamón y frutos secos, un trío textural que acaricia el paladar.
Chic lleva a barra su 'Brotxeta itsasoa eta mendia', una brocheta de melón, salmón y langostino con castaña, pimientos tricolor y semillas de sésamo, un mar-montaña fresco con guiño asiático.
El bloque siguiente añade recital de técnica fría y guiso. Cuido firma 'Mango zebitxea', ceviche fresco de mariscos con cubos de mango, aguacate y verduras en jugo de limón, con un toque de chile y cilantro, pensado para morder el ácido con dulzor y herbáceo.
El Depor propone 'Mendizale', una combinación sabrosa de patata, cebolla, morcilla, membrillo y pimiento que juega con el dulce-salado y la memoria popular.
El Gure Leku presenta 'Krustycrab', mar y campo en un solo pase: langostinos, chipirones, merluza y bacalao, con pimiento, cebolla, cilantro, leche de coco y ajo; viaje corto al sudeste asiático con base vasca.
El Kontent servirá 'Txangurroa egan', guacamole y txangurro en una pareja sencilla y golosa para realzar yodo y cremosidad.
Por su parte, el Koskor recupera el guiso con 'Marmitakoa', bonito, patata y pimiento choricero en formato pintxo para reivindicar un icono marinero en dos bocados.
La 'Kultu' susurra territorio con 'Euskal bolinha', yema de caserío y crema de queso de Sosola con hongos —la ficha publicada aparece abreviada y se completará en la relación final—.
Lusai se suma con 'Causa acevichada': merluza y langostino acevichados sobre puré de patata de Gernika al ají amarillo y lima, lectura eibarresa de un clásico peruano.
El Topaleku presentará 'Kono konfite', un cono de pasta bric relleno de pato, con crema de castañas y de hongos, sal, puerro confitado y flor comestible.
El Trinkete opta por la contundencia directa de 'Katxopito enrrollao': carne, queso y jamón en guiño astur-cantábrico pasado por la miniatura.
El Txoko viste de fiesta la cuchara con 'Txahal tartaleta': tartaleta de patatas con estofado de ternera, coronada con cebolla caramelizada a la canela y crujiente de queso, un bocado que reconcilia a los amantes del guiso con la repostería salada.
Tunelpe pondrá sobre la barra 'Tunel pin', bola de patata con pollo, tomate y verduras, que reivindica el croqueteo popular con emplate limpio.
Y V. Baco sirve 'Pumba', pan de cristal con carrillera, huevo de codorniz y cebolla frita.
