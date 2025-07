Los conciertos vuelven el 4 de octubre a Amaña

PABLO URANGA Viernes, 25 de julio 2025, 21:04 Comenta Compartir

A sus 70 años, Josean Alberdi mejor conocido como 'Goma', es mucho más que el organizador de las fiestas de Amaña. Es el alma, la memoria viva y el motor incansable de unas celebraciones que llevan casi medio siglo en sus manos. Desde que comenzó en 1977, como «uno más, moviendo vallas», hasta asumir el mando con energía renovada solo un año después, ha sido la cara más reconocible de una cita imprescindible en el barrio y, por extensión, en todo Eibar.

Con una trayectoria marcada por la dedicación y el empeño, Goma cuenta que mantener la ilusión es su secreto, incluso después de tantos años enfrentándose a la ardua tarea de organizar unas fiestas para todos los públicos: «Lo hago con la misma ilusión que el primer año, y mientras tenga fuerzas seguiré». Para él, cada nueva edición le supone volver a empezar, renovar el compromiso y buscar que todos, niños, mayores y jóvenes, tengan su sitio en Amaña durante esos días especiales.

Conciertos cancelados

«Mi meta es llegar a organizar las fiestas en 2027, en el que celebraremos las bodas de oro»

Este 2025, sin embargo, un revés inesperado empañó la programación estival: la lluvia obligó a suspender varios conciertos que eran parte clave de las fiestas. Fue un duro golpe para Goma y para la comisión, tanto por el esfuerzo organizativo como por las consecuencias económicas. «Nos ha hecho mucho daño. Tuvimos que suspender por una tormenta de dos horas y media. Y ahora, para poder celebrar el concierto tenemos que reprogramarlo y tratar de sacar otros 7.000 u 8.000 euros». La fecha elegida para resarcirse es el 4 de octubre, a las 22:30, con los grupos Lendakaris Muertos y Modus Operandi, dos grandes agrupaciones que habían levantado gran expectación. Junto a ello, la txosna estará abierta desde el mediodía, esperando que el tiempo y el público sí acompañen esta vez.

La cancelación fue un «palo», admite, pero no se puedo detener la determinación de Goma, que sigue adelante gracias al esfuerzo colectivo y a un reconocimiento cada vez más palpable. «Por la calle, la gente me valora un montón. Me animan, colaboran. Y el Ayuntamiento también me apoya. La verdad es que estoy muy agradecido».

Después de 47 ediciones, pocos dudan de que Amaña sin Goma no sería lo mismo. Su meta es llegar a las 'bodas de oro' en 2027. «El reto es llegar a los 50 años. A ver si la salud me lo permite. Después... no sé qué pasará. No hay relevo, y eso me preocupa. Pero de momento, seguiré peleando.»

Fiestas para todos

Las fiestas de Amaña han evolucionado. Goma lo cuenta con nostalgia y, al mismo tiempo, con orgullo: «Antes venía todo el pueblo a los fuegos artificiales, no se podía ni andar por el barrio; hoy en día todo ha cambiado, pero seguimos peleando». Si bien la afluencia ha mutado y las costumbres también han cambiado, la programación mantiene ese carácter abierto y popular que él mismo impulsa: tamborradas, mariachis, grupos locales, juegos infantiles, todo pensado para involucrar tanto a los vecinos de siempre como a quienes se acercan desde otros puntos de la ciudad o incluso de localidades cercanas.

Organizar cada detalle supone un esfuerzo titánico que va más allá del trabajo 'de oficina'. Goma se encarga personalmente de negociar con grupos musicales, coordinar actividades, responder a los imprevistos «he pasado fiestas lloviendo, con mucho sol, he visto de todo» y, sobre todo, siempre ha tratado de garantizar esos pequeños gestos de cercanía y autenticidad que desbordan los circuitos tradicionales de los festejos. Su conexión con los vecinos es directa y es habitual verlo recorriendo puerta a puerta, industria, comercio o entidad con un sobre en mano para recoger donativos, o plantado en la plaza Unzaga, rifas en mano, convencido de que el poder de una fiesta popular reside en la implicación de la gente.

El arraigo de Goma en el tejido social de Amaña es tal que la mayor parte de la financiación de las fiestas llega precisamente por ese contacto humano y cercano. «Estoy toda la mañana vendiendo rifas, y me va bien porque la gente me ayuda un montón», señala. Porque si algo distingue a estas fiestas es esa mezcla de autogestión, colaboración y apoyo vecinal, reforzada por el respaldo del ayuntamiento y, muy especialmente, de quienes han crecido viendo a Goma trabajar por el barrio.

Relevo complicado

Consciente de que el futuro es incierto «veo el relevo complicado, no solo en Amaña, en todos los barrios», rehúye el derrotismo y prefiere mirar hacia adelante, sumando años de experiencia y acumulando recuerdos: homenajes, risas, los inevitables momentos duros como la pérdida de miembros de la comisión, y el reto personal de seguir activo. «Si no hiciera esto, sería el clásico jubilado agachado. Necesito la actividad, me da vida. Si algún día dejo de hacerlo, me va a costar mucho asimilarlo».

Amaña y Eibar Amaña le debe mucho a su vecino más incansable; mientras él siga en pie, la fiesta también lo estará.