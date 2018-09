El Somos comienza su andadura en la competición en casa del Romo El Somos Eibar Eskubaloia afronta una nueva campaña con la esperanza de hacerlo bien y cumplir con sus objetivos. / MORQUECHO Mañana se enfrenta en Gobela a un rival que se prevé que esté en la lucha por la permanencia junto a los armeros DV EIBAR. Sábado, 22 septiembre 2018, 01:11

El Somos Eibar Eskubaloia se estrena en la competición de Primera Nacional mañana a las 12.00 horas en el polideportivo Gobela ante el Romo. Los armeros ya tuvieron un primer contacto con el cuadro vizcaíno en la pretemporada en partido oficial de la Copa de Euskadi ganando con autoridad los entrenados por Fernando Fernández que, por cierto, han sido eliminados de la competición copera tras perder con el Trapagarán. Fernando Fernández se muestra tranquilo y con esperanzas a tenor de la pretemporada que han realizado y, también, porque cuenta con dos hombres como el pivote Zuloaga y el lateral derecho Garetxana que han tomado la decisión de seguir una temporada más, «han estado para dejarlo, pero, al final, cuento con ambos, lo cual no deja de ser una buena noticia porque son dos jugadores con experiencia».

El técnico armero no sabe cómo va a responder mañana el Romo, «porque nada tiene que ver la Copa con la Liga y sobre todo en el momento que jugamos, el pasado mes de agosto en plena fase de puesta a punto. Pienso que va a ser un choque complicado porque ellos tratarán de empezar bien, tienen un equipo equilibrado, no podemos fiarnos, tendremos que apretar hasta el pitido final». A juicio de Fernando Fernández la Liga se presenta dura, «los comentarios que he recibido de otros entrenadores me dicen que hay un buen nivel, que ha crecido la exigencia», apunta. El objetivo del Somos Eibar es la permanencia, «tenemos que luchar por la permanencia y el partido ante el Romo, a priori, es uno de nuestra liga. A medida que se sumen jornadas veremos qué nivel tenemos, dónde podemos estar y qué grado de dificultad existe».