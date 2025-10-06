Comerciante eibarrés con proyección en la corte de Felipe II

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Martín López de Isasi comenzó a ejercer actividades comerciales desde joven, y se documenta que a los 18 años ya operaba en Sevilla, ciudad donde algunos de sus tíos estaban asentados y dedicados al comercio ultramarino. Su familia participó en el comercio del hierro y otros productos vascos, conectando la producción local con los circuitos comerciales de Castilla y Andalucía. En Eibar Isasi actuó como factor o agente comercial en operaciones en Deba, en asociación con la familia Orbea, desde la década de 1550.

Hacia 1593, Isasi y su esposa Domenja Orbea mandaron construir el Palacio Markeskua. Martín López de Isasi falleció en 1597.