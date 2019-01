El Club Ipurua cerró un positivo 2018 Gimnastas del Club Ipurua que han realizado una gran temporada compitiendo en distintas pruebas a nivel provincial, autonómico y estatal. / FOTOS CLUB IPURUA Las gimnastas armeras destacaron en los distintos campeonatos de España, Euskadi y Gipuzkoa EL DIARIO VASCO EIBAR. Domingo, 13 enero 2019, 00:13

El Club Ipurua comienza el año sumando un nuevo conjunto en categoría infantil base y nueve conjuntos más que concurrirán en los campeonatos escolares y amateur. La gimnasia rítmica eibarresa ha cerrado un 2018 en positivo con la sexta plaza en el Campeonato de España por el conjunto Junior, que logró clasificarse en la final en la que se situó en quinta posición entre los ocho mejores equipos de su categoría. Un gran cierre de la temporada de Indira del Pino, June Heredero, Lur Aranburu, Sara Aranguren, Enara Bilbao y Maddi Terán con su ejercicio con cinco cintas.

El conjunto Sénior completó el Campeonato de España en décimo octava posición tras un primer pase en el que sufrieron algunas caídas de aparato. Las sénior ejecutaron un muy buen segundo pase con el que

lograron remontar quince puestos en la general. El equipo técnico del Club Ipurua, encabezado por Tania Nagornaya junto a Miriam Merino y Natalia Urmakaeva, muestra su satisfacción con los resultados obtenidos en dicho campeonato y en la temporada en general. «Ha sido un Campeonato de España con mucho nivel en todas las categorías. Pese a ello, las junior consiguieron clasificarse para la final en sexto lugar y escalaron una posición y acabaron quintas entre las ocho finalistas. Todas las entrenadoras, gimnastas y padres estábamos muy ilusionados con poder participar en las finales».

Las sénior partían con posibilidades tras el excelente resultado del Euskalgym, pero no tuvieron tanta suerte el primer día y acabaron en la trigésima tercera posición. Sin embargo, al día siguiente lograron mostrar todo su ejercicio y remontaron muchas posiciones, sin embargo, no lograron pasar a las finales. «Pero se quedan con ganas de demostrar todo lo que valen en la temporada próxima», señalan las preparadoras. «Los tres conjuntos, el sénior, junior y cadete base, han logrado diversos pódios desde septiembre hasta diciembre en los distintos campeonatos y torneos. También en Copa, pese a estrenar categoría. Estamos muy orgullosas de los tres conjuntos e individual por el intenso trabajo realizado», afirma Tania Nagornaia. No en vano, en el palmarés de la temporada de conjuntos las sénior Alaitz Arambarri, Nahia Arguiz, Lorea Armendariz, Arrate Baroja y Jennifer Hernández lograron el oro en el Campeonato Euskalgym, siendo subcampeonas de Euskadi y se clasificaron décimas en la Copa de España, entre otros trofeos logrados en una temporada en la que no han competido lo previsto debido al accidente de tráfico de una de sus componentes.

Las cadete base Ana Portu, Arrate Bascaran, Izaro Altuna, Maider Díez y Ainhoa Bizkarra han obtenido recompensas como el oro del Campeonato de Gipuzkoa, el Interclubes de Navarra o el Torneo Universidad o la plata del Campeonato de Euskadi. Las junior fueron oro en Gipuzkoa, bronce en Euskadi y plata en el Ciudad de Logroño y bronce en el Interclubes de Navarra. Nahia González, que ha competido a nivel individual en categoría juvenil base, consiguió el oro en el Torneo Universidad de Navarra y en el San Andrés y fue plata en el Campeonato de Gipuzkoa y en el Torneo Maite Nadal de Guadalajara.

Febrero: amateur y escolar

A partir de febrero comienza la temporada amateur y escolar en la que participarán nueve conjuntos en los distintos niveles, 50 niñas que lucharán por clasificarse en la final de Gipuzkoa y en el Campeonato de Euskadi Amateur y Juegos Escolares. Un gran reto para las entrenadoras que aspiran a mejorar los resultados de la temporada 2018.

A nivel federado serán cuatro los conjuntos que participarán en las ediciones de Copa de España: sénior y junior en categorías absolutas y juvenil e infantil base. Gimnastas sénior y junior participarán también en la temporada individual federada a partir de marzo. Nuevos retos para la gimnasia eibarresa. «Desde el club estamos intentando dar lo mejor de cada una, junto a la directiva, entrenadoras, gimnastas, padres a fin de ir mejorando resultados cada temporada. La receta no es otra que tiempo, ganas e ilusión», afirma la presidenta Carmen Baroja, que tiene motivos para estar satisfecha con el trabajo que realizan.