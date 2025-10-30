El Club Ipurua afronta el Euskalgym con sus tres conjuntos base

El Club Ipurua de gimnasia rítmica encara un fin de semana ilusionante y exigente con la participación de sus tres conjuntos federados en el ... prestigioso torneo Euskalgym, que se celebra este fin de semana en el BEC de Barakaldo. La cita reunirá a algunos de los mejores clubes a nivel nacional, convirtiéndose en el foco de la rítmica en Euskadi.

El conjunto Cadete Base eibarrés, formado por Noa Larrañaga, Maddi Arrazola, Maddi Lanas, Nora Eizagirre, Uxue Astarloa y Maren Jainaga, llega en un excelente momento tras lograr la medalla de plata en el Campeonato de Euskadi celebrado en Azpeitia el pasado 19 de octubre. Con un ejercicio de cinco pelotas y la experiencia de un año compitiendo a nivel estatal, saltarán al tapiz este sábado por la mañana con el objetivo de continuar su buena dinámica.

El Euskalgym supondrá además el primer gran torneo para el conjunto Infantil Base, integrado por Nora Jainaga, Mara Lanas, Helena Olasolo, Maren Arza y Malen Rodríguez. Tras dar el salto desde la categoría escolar el pasado mes de septiembre y estrenarse con una quinta posición en el Campeonato de Euskadi con su ejercicio de cinco cuerdas, competirán el domingo por la mañana.

Por su parte, el conjunto Juvenil Base compuesto por Uxue Etxeberria, Yuma Otálvaro, Nidia Olasolo, Nikole Aranbarri e Itziar Alberdi, participará este sábado al mediodía con un montaje de cinco aros. Para cuatro de sus integrantes será su debut en Euskalgym como federadas, tras estrenarse esta temporada con un notable rendimiento.

Además del torneo, el evento acogerá el sábado por la tarde la tradicional gala internacional, que reunirá a algunas de las mejores gimnastas del mundo en una exhibición que cada año llena el BEC.