El Club Ipurua afronta en Castellón el gran reto del Campeonato Nacional Los tres conjuntos base compiten hasta el domingo después de lograr podios en el torneo internacional de Oviedo

Marcos Rodríguez Eibar. Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:03 Comenta Compartir

El Club Ipurua de gimnasia rítmica afronta uno de los fines de semana más esperados de toda la temporada. Los tres equipos base del club eibarrés ya se encuentran en Castellón, donde competirán hasta el domingo en el Campeonato Nacional Base de Conjuntos, la gran cita estatal del curso en esta modalidad.

El conjunto infantil base y el cadete base serán los primeros en pisar el tapiz esta tarde, mientras que el conjunto juvenil base lo hará mañana sábado. Al frente del equipo se encuentran las entrenadoras Tania Nagornaya y Miriam Merino, que llevan desde el inicio del curso preparando este momento.

La expedición llega al Campeonato de España reforzada tras su última participación el pasado fin de semana en Oviedo. Allí tomaron parte en el III Torneo Internacional Estrellas de la Gimnasia, organizado por el club La Corredoria, donde los tres conjuntos protagonizaron un brillante papel que les permitió subirse al podio y clasificarse para las finales.

Las cadetes, con el equipo formado por Uxue Astarloa, Noa Larrañaga, Maddi Arrazola, Maddi Lanas, Nora Eizagirre y Maren Jainaga, conquistaron el oro durante la jornada del sábado y sumaron una plata en la final del domingo, demostrando un excelente estado de forma.

El conjunto infantil base, integrado por Nora Jainaga, Mara Lanas, Helena Olasolo, Maren Arza y Malen Rodríguez, defendió con gran solvencia su ejercicio de cinco cuerdas, logrando sendos terceros puestos tanto el sábado como en la final del domingo.

Por su parte, las juveniles Uxue Etxeberria, Nidia Olasolo, Yuma Otálvaro, Nikole Aranbarri e Itziar Alberdi obtuvieron la cuarta plaza en la primera jornada y se colgaron el bronce en la final, completando una actuación sólida y ascendente.

Esta evolución competitiva y los buenos resultados cosechados en Asturias permiten al Club Ipurua viajar a Castellón con confianza, ilusión y el objetivo de firmar su mejor actuación del año ante los mejores conjuntos base del país.

Durante estos días, las jóvenes gimnastas eibarresas vivirán el máximo nivel competitivo de la rítmica estatal, una experiencia que, pase lo que pase, supone un premio al esfuerzo realizado desde septiembre y una motivación extra para seguir creciendo en el futuro inmediato.