Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

El Club Deportivo Eibar regresa a la montaña con una travesía por Erroizpe

M. R.

Eibar.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:16

La sección de montaña del Club Deportivo Eibar retoma hoy su actividad tras el parón veraniego con una salida del ciclo Herri Txikiak que llevará a los participantes a recorrer la zona de Berastegi, Lagarte y Erroizpe hasta llegar a Lizartza. La jornada arrancará a primera hora de la mañana en Berastegi, desde donde los montañeros se pondrán en marcha hacia un itinerario que combina exigencia moderada y gran valor paisajístico. Con un total de 13 kilómetros de recorrido, la ruta cuenta con 515 metros de desnivel positivo y 765 de descenso acumulado, lo que permitirá disfrutar de un trazado variado y accesible para la mayoría de aficionados.

El grupo coronará el monte Erroizpe, de 804 metros de altitud antes de continuar hacia Lizartza, destino previsto para media tarde. Se espera completar la marcha alrededor de las 17.00 horas, tras una jornada en la que no faltarán las panorámicas abiertas y los tramos de bosque que caracterizan el entorno.

Con esta salida, el Club Deportivo Eibar abre un nuevo curso de salidas montañeras post veraniegas, dando continuidad a un programa que en los últimos meses ha llevado a sus integrantes a recorrer escenarios tan destacados como el Pirineo aragonés, donde en junio completaron una exigente travesía de dos días.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  2. 2

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  3. 3

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  4. 4 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  5. 5 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  6. 6 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  7. 7

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  8. 8

    Ingresa en la prisión de Martutene tras cometer una agresión sexual en un bar de Irun
  9. 9 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  10. 10 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Club Deportivo Eibar regresa a la montaña con una travesía por Erroizpe