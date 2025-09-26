El Club Deportivo Eibar regresa a la montaña con una travesía por Erroizpe

M. R. Eibar. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

La sección de montaña del Club Deportivo Eibar retoma hoy su actividad tras el parón veraniego con una salida del ciclo Herri Txikiak que llevará a los participantes a recorrer la zona de Berastegi, Lagarte y Erroizpe hasta llegar a Lizartza. La jornada arrancará a primera hora de la mañana en Berastegi, desde donde los montañeros se pondrán en marcha hacia un itinerario que combina exigencia moderada y gran valor paisajístico. Con un total de 13 kilómetros de recorrido, la ruta cuenta con 515 metros de desnivel positivo y 765 de descenso acumulado, lo que permitirá disfrutar de un trazado variado y accesible para la mayoría de aficionados.

El grupo coronará el monte Erroizpe, de 804 metros de altitud antes de continuar hacia Lizartza, destino previsto para media tarde. Se espera completar la marcha alrededor de las 17.00 horas, tras una jornada en la que no faltarán las panorámicas abiertas y los tramos de bosque que caracterizan el entorno.

Con esta salida, el Club Deportivo Eibar abre un nuevo curso de salidas montañeras post veraniegas, dando continuidad a un programa que en los últimos meses ha llevado a sus integrantes a recorrer escenarios tan destacados como el Pirineo aragonés, donde en junio completaron una exigente travesía de dos días.