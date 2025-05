'Petrus': del Depor, del Depor

Comenta Compartir

Recientemente ha fallecido en Hondarribia con 94 años Pedro Agirregomezkorta, más conocido como 'Petrus', y que formaba parte de una familia muy implicada en el ... deporte eibarrés y en especial en el Club Deportivo. Son los casos de sus hermanos Roberto, fallecido en 1993 y que fue un destacado deportista y colaborador del Club y de Ritxar 'Marraskillo', fallecido a principios de este año y muy conocido por su labor en el C.D. Eibar y su intensa labor como permanente seguidor de la S.D. Eibar. Es imposible resumir en unas líneas la labor de 'Petrus' en el Depor. Simplemente definirlo como deportista de escalada, ajedrez, atletismo, ski de fondo y alpino, aventurero, navegante en barcos de vela, caricaturista en revistas y periódicos, submarinista, organizador de actividades, director de la revista Kezka, entrenador de atletismo, haber sido campeón del mundo de atletismo de veteranos en lanzamiento de disco en Egipto con 70 años, etc. solamente nos dan una idea muy superficial de quién era 'Petrus'. Una persona muy singular, polifacética y con muchísimas inquietudes deportivas y culturales. Una persona muy apreciada y que en todas las actividades que desarrolló en su vida se ganó el aprecio de quienes le conocimos, ya que por donde pasó se hizo querer, siempre con la compañía de su esposa Arrate y de su hijo Aitor. Es muy difícil en el Depor encontrar una comisión deportiva o cultural en la que el mayor de los hermanos no haya colaborado desde que en 1954 con solamente 23 años se volcó en actividades de escalada con personas como Juanito San Martín, Eli Ojanguren, Pako Lusarreta, Julio Llanos, Larreategui, etc. Un grave accidente en la cordada de la que formaba parte escalando el Naranjo de Bulnes en 1970 le marcó profundamente, y a partir de entonces compatibilizó la escalada con las actividades de esquí de fondo en el Club Deportivo. En las décadas de los sesenta y setenta realizó expediciones montañeras a lugares diversos como Marruecos, Suiza, Italia, Islandia, Groenlandia... además de implicarse en actividades de aventura muy peculiares que 'Petrus' narraba con mucha gracia, de esas que dan para narrar un libro por su singularidad como el descenso del Ebro en balsa neumática o los días de supervivencia en la isla de Izaro pero adaptados a la realidad de los humanos que vivían allí hace miles de años, atravesar la Península en Lambretta en solitario para ir a escalar al Atlas marroquí, etc. Desde finales de la década de los setenta se volcó en la práctica del atletismo y en especial en el lanzamiento de disco, que como se ha descrito le llevó a ser campeón del mundo de veteranos. Hasta hace unos años ha seguido participando por todo el Mundo en los campeonatos internacionales, en los que era muy apreciado. Pero 'Petrus' siempre demostraba que era feliz en actividades muy diversas, y así no contento con su reto de ser un magnífico discóbolo empleó miles y miles de horas en entrenar atletas en la pista de Unbe. Por sus manos han pasado muchísimas personas que en las últimas décadas han practicado atletismo en el sector de lanzamientos, bien sea de disco, jabalina, peso o martillo. 'Petrus' era una persona con permanente interés por descubrir nuevas cosas, siempre con hambre de aprender y de enseñar. Era un placer hablar con él, era una persona con unas vivencias tan singulares y en campos y ámbitos tan diversos que resulta muy difícil reunir en una sola persona la variada y diversa vida que ha tenido 'Petrus', ese hombre del Renacimiento por sus actividades polifacéticas modelo de voluntario durante casi setenta años en el Club Deportivo, ese modelo de persona del Depor, del Depor. Muchísimas personas han tenido la suerte de participar en actividades en las que permanentemente estaba dispuesto a colaborar de manera altruista. Se nos ha ido un modelo de individuo difícilmente repetible que ha hecho una labor impagable por el deporte y la cultura de Eibar durante décadas y que fue pionero de muchas actividades con su afán permanente de implicarse en nuevos retos.

