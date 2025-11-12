Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Pese al mal tiempo, el buen ambiente reinó durante la travesía entre los montañeros. CLUB DEPORTIVO EIBAR

Eibar

El Club Deportivo Eibar desafía la lluvia en su travesía entre Arama y Orendain

Diecisiete montañeros del club completaron una ruta por Goierri, entre paisajes húmedos, caseríos y buen ambiente pese al mal tiempo

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

La sección de montaña del Club Deportivo Eibar completó el pasado sábado una nueva y exigente travesía otoñal por tierras guipuzcoanas, entre los municipios ... de Arama y Orendain. A pesar de la lluvia constante, 17 montañeros y montañeras del club se animaron a participar en esta cita que, con más de 16 kilómetros de recorrido y 610 metros de desnivel, volvió a combinar el esfuerzo físico con el disfrute de los paisajes de Goierri.

