El Club Deportivo Eibar desafía la lluvia en su travesía entre Arama y Orendain

La sección de montaña del Club Deportivo Eibar completó el pasado sábado una nueva y exigente travesía otoñal por tierras guipuzcoanas, entre los municipios ... de Arama y Orendain. A pesar de la lluvia constante, 17 montañeros y montañeras del club se animaron a participar en esta cita que, con más de 16 kilómetros de recorrido y 610 metros de desnivel, volvió a combinar el esfuerzo físico con el disfrute de los paisajes de Goierri.

La jornada comenzó a las ocho de la mañana en Arama, un pequeño pueblo rodeado de prados y bosques, desde donde los participantes emprendieron el ascenso hacia Altzagamendi, de 535 metros de altitud. El inicio de la ruta discurrió por el PR-GI-1, el primer sendero homologado de Gipuzkoa, una ruta con historia que atraviesa caseríos y antiguos caminos rurales. Aunque la lluvia acompañó prácticamente todo el recorrido, los montañeros sortearon el mal tiempo sin mayores dificultades, protegidos por chubasqueros y paraguas, y disfrutando de un ambiente amistoso y de compañerismo.

Desde la cima de Altzagamendi, que ofreció una vista entre brumas sobre el valle del Oria y las montañas cercanas, el grupo continuó su marcha descendiendo entre suaves lomas, mesetas y caseríos típicos de la comarca. El camino llevó a los participantes hasta Baliarrain, un pintoresco pueblo donde el otoño se dejaba notar en los tonos rojizos de los árboles y el olor a tierra húmeda. Desde allí, el itinerario prosiguió hacia el embalse de Ibiur, un entorno de gran valor natural, tranquilo y silencioso bajo la lluvia. La última subida hasta Orendain exigió un último esfuerzo, pero fue recompensada con las amplias vistas desde el pueblo hacia los montes de la frontera navarra y con el acogedor ambiente de su elegante frontón.

Al término de la caminata, los montañeros fueron recibidos en la sociedad Eltxoa, donde Oskar Handikoetxea y otros dos voluntarios del club habían preparado una alubiada con la que recuperar fuerzas y compartir las anécdotas del día. Entre risas, conversación y platos humeantes, el grupo puso el broche a una jornada exigente, empapada de agua pero también de buen humor.

La ruta principal tuvo una distancia de 16 kilómetros y un desnivel positivo de 800 metros, aunque el club también había previsto un recorrido alternativo, de 12,8 kilómetros, para quienes optasen por una versión más corta. En ambos casos, el itinerario permitió disfrutar de la montaña en una de sus épocas más especiales: el otoño, cuando los bosques del Goierri muestran todo su esplendor.

La próxima cita del calendario será el sábado 22 de noviembre, dentro del programa Herri Txikiak, con una nueva travesía entre los municipios de Alegia y Bidania-Goiatz. La ruta ascenderá hasta la cumbre de Iruntxur, de 743 metros, en una jornada que promete paisajes de montaña y un gran ambiente.