El Club Deportivo Eibar comienza a celebrar hoy su día Una charla de Jesús Gutiérrez esta tarde dará comienzo a las actividades del Día del Club este sábado

M. R. EIBAR. Martes, 14 de octubre 2025, 20:36

El Club Deportivo Eibar vivirá este sábado su gran día con un completo programa de actividades deportivas. La cita busca acercar las múltiples secciones del Depor a la ciudadanía eibarresa.

Las celebraciones arrancarán esta tarde con la charla 'Ego ibaiaren garrantzia Eibarko historian', que ofrecerá el historiador Jesús Gutiérrez a las 19.00 horas en la sede del CDE, una propuesta que servirá como prólogo cultural al fin de semana.

El sábado comenzará con una actividad de espeleología, que llevará a los participantes a descender al río Ego. La salida será a las 10.00 horas desde el bar del Club y requerirá inscripción previa, además de linterna o frontal propio. Paralelamente, habrá atletismo en Unzaga y Txaltxazelai a partir de las 10.30 horas. A media mañana, Toribio Etxebarria y la plaza de Unzaga se convertirán en el gran epicentro de la jornada, con una amplia oferta de propuestas familiares: partidas de ajedrez y ajedrez gigante, una gincana ciclista para los más pequeños, squash, redes de juegos infantiles, y un espacio de Deportonbolia y tienda del Club.

Por la tarde, la actividad continuará con escalada y juegos en Unzaga desde las 16.00 horas, y a las 18.00 llegará el turno del dantzaldia, que se extenderá por la parroquia de San Andrés, Unzaga yToribio Etxebarria, con la participación del grupo Kezka Dantza Taldea y los dantzaris del Manuel Iradier de Vitoria-Gasteiz. El ambiente festivo se cerrará con una romería a partir de las 20.30 horas, amenizada por Emepebost.

El programa se completará el domingo 19, con el Udazkentrail, una prueba de montaña que partirá a las 8.30 horas desde el Depor de la mano de KKT, y el festival de pelota en el frontón Astelena, desde las 11.00, con pelotaris del grupo Goizeko Izarra de Iparralde y jóvenes promesas del propio Club Deportivo Eibar.