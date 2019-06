El Club Ciclista valora de manera positiva su temporada organizativa El Gran Premio San Juan de juveniles es importante en el calendario de esta categoría, en la imagen la llegada de un grupo de ciclistas en Toribio Etxebarria. / M. ASKASIBAR Este año ha dado un salto significativo con la aplicación de las tecnologías | El presidente Ángel López está satisfecho y deja entrever que seguirán apostando por el ciclismo femenino del Ciudad de Eibar J.A. REMENTERIA EIBAR. Domingo, 9 junio 2019, 00:16

Con la 84 edición del Gran Premio San Juan que va a celebrarse el próximo día 16 de Junio, el Club Ciclista Eibarrés dará por concluido su calendario de competiciones que organiza a lo largo del año. La valoración de esta temporada es más que positiva «habida cuenta del éxito de participación que se ha conseguido», según señala a DV el presidente del club armero Ángel López. «Como dato significativo hay que destacar la demanda de participación en el II gran Premio Ciudad de Eibar femenino, en el que diez días antes de celebrarse las preinscripciones estaban ya cerradas al llegar al máximo permitido, lo que nos obligó lamentablemente a tener que rechazar participantes, en muchos casos de casa, lo mismo que en la carrera de cadetes disputada el pasado 19 de mayo».

Esta temporada el CC Eibarrés ha dado un salto cualitativo con la aplicación de diversas tecnologías, ha sido uno de sus puntos destacados, «el salto tecnológico que hemos experimentado este año ha supuesto un avance significativo en el aspecto organizativo dotando por una parte de mejoras sustanciales en la seguridad de las pruebas y por otro lado consiguiendo un seguimiento por parte de los aficionados, tanto en las imágenes retransmitidas en directo vía Sreaming y en aplicaciones informáticas haciendo más atractivas nuestras pruebas, tanto en dispositivos móviles como en ordenadores. Se trata simplemente de poner al servicio de los aficionados y seguidores del ciclismo aquellas ventajas tecnológicas disponibles hoy en día, todo ello no exento de enorme esfuerzo», destaca el mandatario de esta histórica entidad.

El Club Ciclista Eibarrés apostará por el ciclismo femenino y espera volver a contar con la tercera edición del Ciudad de Eibar, «como decía antes, el éxito participativo al que también se sumó el meteorológico hizo de esta prueba -en referencia al Premio Ciudad de Eibar femenina- tuviera un final redondo. Fue una demostración de fuerza de Movistar que hizo inútiles los esfuerzos del resto de corredoras. Es evidente que el deporte femenino está en auge y que viene para quedarse. Bienvenido sea. Seguiremos realizando el esfuerzo necesario para que el año que viene veamos la tercera edición». El Memorial Valenciaga ha sido otro éxito, «después de la amarga experiencia de la pasada edición era la hora de quitarnos la espinita clavada y, siendo sincero, creo que se han cubierto las expectativas tanto a nivel organizativo como participativo, siendo una vez más la afición eibarresa pieza fundamental en toda la maquinaria que compone una carrera de este prestigio. Cabe destacar la actuación del vencedor de la prueba, Iñigo Elosegi Momeñe, nieto del mítico corredor vizcaíno, el cual está realizando una excepcional temporada, logrando además de la victoria en Eibar sendos séptimos puestos en los campeonatos europeos y en la Vuelta a Navarra. Otro dato significativo de la importancia de esta prueba es el segundo puesto que consiguió en el año 2016 el flamante campeón del Giro de Italia de este año Richard Carapaz».

El próximo 16 de junio se celebra el 84 Gran Premio San Juan de juveniles, otra prueba de renombre, «como todas las temporadas el Gran Premio San Juan va decantando a los favoritos que en la siguiente campaña darán el salto al campo aficionado. Una prueba, ésta, de gran solera en el calendario del club», destaca Angel López. El Club Ciclista Eibarrés tiene motivos para congratularse y como explica su presidente, «como colofón a la temporada, y como viene siendo habitual estos últimos años, a la vuelta del descanso estival nos encontramos con dos eventos que sirven para, por un lado, potenciar la afición a los más pequeños, como es el día del pedal y por otro, el día de la txistorra, siendo este último evento un clásico previo a las fiestas de San Andrés. Sin coger aire la temporada de 2020 comenzará a tomar forma, por lo que entramos en bucle una vez más».

Agredecimientos

Todo un ejemplo de trabajo contumaz que tiene su recompensa y agradecimientos a todos los que colaboran, «es difícil valorar si tanto esfuerzo merece la pena, pero cuando ves a la afición volcada en los recorridos, pasos de montaña y al atravesar la línea de meta en cualquiera de las pruebas que organiza este club, te das cuenta que el esfuerzo es compensado con creces. Asimismo, el reconocimiento del nivel organizativo por parte de los participantes es un acicate que nos empuja a seguir trabajando por el buen camino. No obstante, me gustaría resaltar las dificultades, cada vez mayores, con las que nos encontramos a la hora de organizar cualquier evento que tenga que convivir con el tráfico rodado y desde aquí agradecer a los conductores por su comprensión y colaboración, ya que muchas veces se ven atrapados en el paso de alguna carrera. Por último, cómo no, es de destacar la labor de todos los patrocinadores, instituciones y voluntarios que nos ayudan a que los proyectos que desarrollamos con tanto mimo y esfuerzo se puedan realizar», finaliza Ángel López.