«La clave del éxito ha sido convencer a las jugadoras de que con el trabajo llegaría el premio» Cristina Guntín dirigiendo a sus jugadoras en un entrenamiento en Unbe. Lleva cuatro temporadas en el club armero y ha logrado ascender al equipo a División de Honor B que luchará por subir a la División A Cristina Guntín Entrenadora y ocasionalmente jugadora del sénior femenino del Avia Eibar

Cristina Guntín Miranda, viguesa de nacimiento y octava de nueve hermanos. Su trabajo como entrenadora y jugadora ocasional ha sido clave en el ascenso del sénior femenino del Avia Eibar Rugby a División de Honor B. Tras ganar la Liga Vasca, ahora, para más señas, tiene el cuadro armero la opción de subir a División de Honor A. El próximo mes de mayo cumplirá 40 años y esta campaña va a ser su cuarta en el club armero. Mujer activa que ha dado un sentido profundo al rugby femenino en Eibar.

-¿Cuál es el curriculum de Cristina Guntín como deportista?

-Comencé a jugar al rugby en el tercer año de carrera universitaria en Vigo, donde me licencié en Biología. Siempre me interesó la educación y los voluntariados sociales, por ello también estudié Educación Social por la Universidad a Distancia mientras viajaba a través del rugby por diversos lugares. Estoy unida emocionalmente a Uruguay por mi pareja Gastón Ibarburu, y colaboro con su seleccionado siempre que acudo a ese país. Como jugadora he pertenecido a distintos equipos: Universidade de Vigo, Uribealdea, Olímpico de Pozuelo, ASB Bayone y, por supuesto, al Avia Eibar Rugby que ya está dentro de mi 'adn'. También he jugado con las selecciones de Galicia, Euskadi y Madrid, llegando a estar convocada con la de España. Entreno a jugadores desde hace más de diez años y he realizado todos los cursos para ser la mejor entrenadora posible, llegando a ser NIII de Entrenadora, máxima categoría en España.

- ¿Cuatro temporadas en Eibar es tiempo suficiente para hacer una valoración con perspectiva?

-Han sido cuatro años muy intensos, donde el club y el femenino especialmente han evolucionado de un modo increíble. Ahora podemos decir que el rugby es el deporte que mejor representa a Eibar, los chicos sénior en División de Honor B, viajando por toda España, y las chicas subiendo como la espuma, ascendiendo a División de Honor B, y nuestra escuela y academia trabajando genial, cada vez con más jugadores y jugadoras.

-Entrenadora y, ocasionalmente, jugadora, ¿cómo se ve?

-Me veo retirándome. Llevo años diciéndolo pero no lo acabo de cumplir. Este año cumplo 40 años, creo que es el momento de retirarme. Soy una mujer que aprendió a jugar cuando jugar al rugby era algo muy distinto. Las jugadoras actuales tienen unos medios que hacen que mejoren muy rápido si ellas relmente quieren aprender. En el deporte, como en la vida, todo se consigue con constancia.

-¿Cuáles son las claves de este éxito?

-Con respecto al femenino estamos más que orgullosas, es un sueño. Cuando al final de la temporada pasada y después de quedar segundas vimos que Getxo bajaba de División de Honor A a Liga Vasca fue un momento muy duro, nuestro sueño sería muchísimo más difícil tendríamos que trabajar mucho más para llegar a División de Honor B. Y así ha sido, pusimos un entreno más a la semana, adelantamos la pretemporada y trabajamos intensamente con Mauro Amor en la preparación física, con Gastón Ibarburu en la mejora técnica de algunas jugadoras y Amy Williams en la mejora de las jugadoras de la línea haciendo entrenamientos específicos. Han sido unos meses agotadores, pero todo ha tenido la mejor de las recompensas.

-Un claro convencimiento y un trabajo meticuloso, ¿no?

-La mayor clave del éxito es el convencer a todas las jugadoras de que el éxito vendrá desde el trabajo, tanto suyo como del cuerpo técnico. Ellas se enfocaron en dedicar horas y en aprender todo lo que podían. Por nuestra parte, queremos crear un staff técnico de alta calidad y con mucha dedicación para encauzar el camino al objetivo. Si mezclas esos dos factores y añades un ambiente bueno y divertido, el éxito llega. Debemos destacar la apuesta que se ha hecho por el proyecto, cuando nos juntamos con directiva, patrocinadores (Avia y bar Guridi sobretodo), Ayuntamiento, Patronato... hubo un apoyo total hacia nosotras y eso ha hecho que todo este sueño sea posible.

-¿Cuál es la carta de naturaleza del Avia Eibar femenino?

-El equipo está formado por jugadoras muy jóvenes, afianzadas en Eibar o alrededores, por lo que no tenemos ninguna presión en División de Honor B. Este es nuestro principio, conscientes de que somos debutantes en esta categoría frente a otros equipos ya afianzados. Nuestras expectativas son claras, vamos a División de Honor B como primera etapa de un equipo que esperemos dé que hablar a largo plazo, no nos preocupan los resultados deportivos ahora mismo estamos en construcción de un proyecto.

-¿Qué partido le ha marcado en su carrera?

-Muchos, tengo muchas anécdotas divertidas, muchas dolorosas, lesiones, jugadas increíbles, jugadas desastrosas, finales ganadas, finales perdidas, pero, sin duda, el partido contra Getxo de esta temporada. Formar parte de mi grupo en días muy especiales deja huella.

-¿El Avia Eibar puede ser un referente?

-Esperamos que muchas nuevas jugadoras vengan y prueben. Ya se han incorporado un par de chicas, estamos encantadas ya que este año saldrá un segundo equipo y es importante encontrar nuevas jugadoras para seguir creciendo. También hay que destacar que una de nuestras prioridades es que vengan niñas y adolescentes a jugar. Es importante que dejemos los prejuicios aparte. En nuestra web o redes se puede recoger toda la información necesaria para venir a probar.

-¿Cuándo empieza la liga en División de Honor B?

-Con respecto a la División de Honor B ya tenemos fecha para el primer partido, será contra Muralla, equipo de Lugo y campeón de Galicia y el día 11 de marzo en Eibar, en Unbe. Será el comienzo de una serie de partidos que se disputarán en marzo, de ahí que los dos primeros de grupo se clasificarán a semifinales y los campeones disputen la final, el ganador subirá directamente y el perdedor jugará una promoción.

-Brindamos por el Avia Eibar femenino que es un ejemplo en todos los sentidos.

-El Avia Eibar femenino creo que es un espejo de la población eibarresa, es plural con gente de todas partes del mundo y religiones, respetuoso, trabajador y, ante cualquier plan que se le ofrezca, dirá que sí, es un grupo de personas muy activas, da gusto entrenarlas.