La clásica subida a Arrate cumplirá 30 ediciones este domingo dentro de las fiestas

M. R. Eibar. Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:55

Este domingo, 14 de septiembre, Eibar volverá a vivir una de sus citas deportivas más tradicionales. La Subida a Arrate Simon Aldazabal desde Orbe alcanzará su 30ª edición, una prueba que se ha convertido en un clásico dentro del programa de las fiestas de Arrate y que cada año reúne a numerosos aficionados al atletismo y al monte.

La salida será a las 10.30 horas frente a la sede del Depor, en Toribio Etxeberria 16, y la meta estará situada en el campo de Arrate. Las inscripciones, gratuitas, se harán el mismo domingo en la sede del CDE a partir de las 9.30 horas.

El recorrido, de 5,5 kilómetros, pondrá a prueba a los corredores con rampas que alcanzan el 20% de desnivel. Tras atravesar el centro de Eibar, los participantes deberán dirigirse hacia Azitain, cruzar el puente de hierro que conduce al colegio La Salle y, desde allí, afrontar la dura subida por la pista de Orbe hasta coronar en Arrate.

Habrá premios para los primeros clasificados y, como siempre, se espera un gran ambiente tanto en las calles de la ciudad como en la llegada. Cabe recordar que los récords de la prueba siguen en pie desde 2011: los firmaron Cristina Loedi (32'21'') y El Hassan Oubadi (25'02''), marcas que siguen siendo una referencia para todos los participantes.