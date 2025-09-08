Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

La clásica subida a Arrate cumplirá 30 ediciones este domingo dentro de las fiestas

M. R.

Eibar.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:55

Este domingo, 14 de septiembre, Eibar volverá a vivir una de sus citas deportivas más tradicionales. La Subida a Arrate Simon Aldazabal desde Orbe alcanzará su 30ª edición, una prueba que se ha convertido en un clásico dentro del programa de las fiestas de Arrate y que cada año reúne a numerosos aficionados al atletismo y al monte.

La salida será a las 10.30 horas frente a la sede del Depor, en Toribio Etxeberria 16, y la meta estará situada en el campo de Arrate. Las inscripciones, gratuitas, se harán el mismo domingo en la sede del CDE a partir de las 9.30 horas.

El recorrido, de 5,5 kilómetros, pondrá a prueba a los corredores con rampas que alcanzan el 20% de desnivel. Tras atravesar el centro de Eibar, los participantes deberán dirigirse hacia Azitain, cruzar el puente de hierro que conduce al colegio La Salle y, desde allí, afrontar la dura subida por la pista de Orbe hasta coronar en Arrate.

Habrá premios para los primeros clasificados y, como siempre, se espera un gran ambiente tanto en las calles de la ciudad como en la llegada. Cabe recordar que los récords de la prueba siguen en pie desde 2011: los firmaron Cristina Loedi (32'21'') y El Hassan Oubadi (25'02''), marcas que siguen siendo una referencia para todos los participantes.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  3. 3 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  4. 4

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  5. 5

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  6. 6 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  7. 7 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  8. 8

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  9. 9 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  10. 10 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La clásica subida a Arrate cumplirá 30 ediciones este domingo dentro de las fiestas