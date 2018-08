Circuitos para disfrutar del verano Rutas. 'Ibilixan' propone tres rutas de diferente dificultad para hacer ejercicio durante el mes de agosto. / FOTOS MIIKEL ASKASIBAR Las rutas tienen entre tres y cuatro kilómetros y recorren algunos de los puntos característicos de la zona Eibar cuenta con tres rutas periurbanas para fomentar la actividad física y el ocio IKER MURILLO EIBAR. Jueves, 9 agosto 2018, 00:15

Las opciones de ocio en el mes de agosto son amplias para quien gusta de disfrutar del aire libre y de los días de buen tiempo. Con el objetivo de fomentar la actividad física moderada y mostrar algunos de los puntos de interés de la ciudad, la iniciativa 'Ibilixan' presenta tres circuitos periurbanos que los vecinos y turistas pueden conocer y realizar. Esta es una opción interesante y demandada por la ciudadanía que se puso en marcha y se presentó en el año 2016, y que ha logrado desde entonces animar a muchos vecinos a convertir Eibar en un pequeño circuito saludable.

Bajo el eslogan 'Si tus pies se mueven, tu salud avanza', la iniciativa lleva funcionando más de un año con gran éxito entre los vecinos de la ciudad. Estratégicamente colocado frente a las puertas del hospital, un gran cartel muestra tres rutas diferentes que se pueden realizar en cualquier momento y que recorren tanto zonas de campo como espacios urbanos ampliamente conocidos por los eibarreses. Se trata por lo tanto de una iniciativa que, además de tener motivaciones saludables, busca poner en valor ante vecinos y turistas algunos de los puntos imprescindibles de la villa.

Amaña-Unibertsitatea (3,70km) Fácil El recorrido más sencillo de todos arranca desde el ambulatorio y pasa por San Juan, Ardantza, Legarre, Torrekua, Amaña, Unibertsitatea, Amaña, Torrekua, Egogaina, Toribio Etxebarria, Anbulatorioa. Azitain (3,16km) Medio El recorrido de nivel medio pasa por las zonas del ambulatorio, Bidebarrieta, Aurrera, Urkizu, Karmen, Azitain, Barrena, Azitain, Saihasbidea, Estaziñoa-Ibarkurutze y Errebala. Urki-Txonta (4,03km) Dificil La más compleja arranca desde el Ambulatorio pasando por Untzaga, Txantxazelai, Urki, Lakamendi Gure Ametsa, Txonta, Arane-Portalea y San Andrés.

Rutas a pie

La iniciativa propone tres rutas para realizar durante el mes de agosto. Cada una de ellas está pensada con un grado de dificultad concreto siempre dependiendo del nivel de ejercicio que quiera realizarse ese día. La más sencilla de todas tiene una extensión de 3,7 kilómetros y arranca desde el ambulatorio pasando por las zonas de San Juan, Ardantza, Legarre, Torrekua, Amaña y después regresa a Amaña, Torrekua, para pasar por Egogaina, Toribio, Etxebarria y volver a su punto de origen en el ambulatorio. Los trazados más complejos parten desde el ambulatorio también y tienen una extensión de 3,16 kilómetros en el caso de la ruta de Azitain y de 4,03 kilómetros en el caso de la ruta de Urki Txonta (la más difícil de las comprendidas en el programa).

La ruta de nivel medio propone un paseo por las zonas de Bidebarrieta, Aurrera, Urkizu, Karmen, Azitain Barrena, Azitain, Saihasbidea, Estaziñoa, Ibarkurutze y Errebala. Por último, la más complicada tiene como protagonistas las zonas de Unzaga, Txantxazelai, Urki, Lakamendi baserria, Gure Ametsa Etxea, Txonta, Arane-Portalea y San Andrés.

Una guía urbana

Aunque en el punto de llegada y de salida (el ambulatorio de la ciudad) hay un gran panel en el que vienen dibujadas las distintas rutas que componen el mapa, los recorridos tienen a su vez pequeñas señales que sirven para que aquellos que realizan las rutas no se pierdan en ningún momento. Las tres están pensadas para realizarse en un tiempo estimado de una hora más o menos en función de la capacidad de cada persona. Independientemente del circuito que se realice, las autoridades sanitarias recomiendan no excederse durante las horas de calor y siempre tener hidratación a mano para no sufrir complicaciones de salud durante el ejercicio.

Para la puesta en marcha de este proyecto se ha contado con el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Eibar y se han solicitado colaboración y subvenciones al Departamento de salud del Gobierno Vasco. La creación de esta Red se enmarca en el acuerdo presupuestario alcanzado entre el PSE-EE y EH-Bildu, fruto de una enmienda presentada por la coalición abertzale a los presupuestos del año 2015. El desarrollo del proyecto ha sido posible gracias a un proceso participativo y a una mesa técnica, otra social y un trabajo de campo. Este proyecto forma parte, a su vez, de otro proyecto de mayor envergadura al que se lo conoce como 'Eibar Martxan'.

Las autoridades sanitarias recuerdan además que «entre los beneficios que aporta el ejercicio se encuentran algunos como la mejora de la respuesta muscular, el incremento del consumo de calorías, el control del peso, la disminución del nivel de colesterol, los niveles de glucosa o el control de la presión arterial, entre otros».

Mediante esta iniciativa se busca además hacer frente al sedentarismo de la población y establecer una mayor relación entre los vecinos y el entorno natural de la ciudad de Eibar.