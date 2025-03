El cineasta Aitor Oñederra intervendrá en el aniversario del Euskaltegi

A. E. EIBAR. Jueves, 13 de marzo 2025, 20:15 Comenta Compartir

El cineasta Aitor Oñederra Agirre, profesor de la UPV en el grado de Bellas Artes, autor de películas de animación y director del Festival Internacional de Animación Animadeba tomará parte, el próximo miércoles, día 19, a las 10.00, en Portalea, en la programación organizada con motivo del 40 aniversario del Euskaltegi Municipal.

Oñederra ha recibido varios premios y cabe destacar que fue nominado a recibir un Emmy por la introducción del documental del futbolista Sergio Ramos.

El cineasta es promotor fundamental de Animadeba que empezó como una muestra de cine de animación para adultos, y en 2019 se convirtió en Festival Internacional de Cine de Animación, con competición internacional de cortometrajes, muestra de largometrajes, talleres, exposiciones, conciertos. Junto a ello recibe encargos de videoclips, vídeos para directos de música, proyecciones musicales, etc.

Éstas son las obras que mostrará el próximo miércoles: 'Dena eta ezer ez' (Gari 2014, 2'23''), 'Izarren bila' (EH Sukarra 2016, 4'21''), 'All I need is you' (Loopstache 2017, 4'37'') y 'Ur azpian lore' (2021, 13').