Eibar

Cinco sesiones de entrenamiento para llegar al debut liguero en plena forma

Las jugadoras afrontan desde mañana cuatro entrenamientos seguidos en Areitio en busca de llegar a tono a la jornada inicial de la temporada

M. R.

Eibar.

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:17

Tras coronarse en Dulantzi en el torneo veraniego, las armeras han iniciado la semana completamente centradas en el inminente arranque liguero.

Tres meses después de cerrar el mejor curso de su historia, el Eibar regresa este domingo a la competición para medirse, precisamente al rival al que derrotó a domicilio por 1-3 en la última jornada de la 24/25.

El Sevilla visitará Ipurua, y para intentar repetir triunfo en este estreno, las de Iñaki Goikoetxea han programado cinco sesiones de trabajo. La plantilla dirigida por Goikoetxea volvió ayer a la ciudad deportiva de Areitio con una sesión destinada a recuperar fuerzas tras el esfuerzo de la final del domingo. Hoy disfrutan de un día de descanso, y a partir de mañana retomarán el ritmo habitual de las semanas de competición oficial.

Intensidad y constancia

Desde mañana hasta el sábado se sucederán cuatro sesiones preparatorias de forma consecutiva.

Las de Goikoetxea se han citado a las 10.45 horas para comenzar a trabajar un arranque liguero muy importante que puede dar pistas sobre lo que va a ser esta temporada para el Eibar. Las armeras llegan de ser octavas, y pese a que el objetivo de este año sigue siendo afianzar la permanencia ya se demostró que si se lo proponen son capaces de cualquier cosa.

Los cuatro entrenamientos seguidos que afronta el equipo darán el rodaje necesario a un Eibar que sueña con empezar la liga con buen pie.

