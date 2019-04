El PNV cifra en 10 millones el gasto total de Errebal

Desde las filas de EAJ-PNV se advierte que los gastos de Errebal desde 1999 superarán los 10 millones de euros. Así lo hizo saber este partido tras la primera reunión de la comisión asesora especial de Errebal, donde los representantes nacionalistas aportaron a todos sus integrantes una primera lista de gastos como punto de partida para elaborar el informe de gastos del proyecto.

«Entre el expediente de la obra con Dragados, lo abonado a SPV Eibar Boulevard, los gastos de traslado de la Musika Eskola, indemnizaciones, abogados y campañas especiales de apoyo al comercio afectado por la paralización de la obra, añadiendo lo que se va a pagar a la nueva constructora, la suma ronda los 10 millones de euros y todavía faltan gastos por incorporar», explican fuentes del PNV.

Indican que «también el pleno municipal aprobó, por unanimidad, una moción de la Plataforma Errebal en base a la cual la comisión de investigación tenía que publicar una lista de gastos para el día 25 de marzo. «Cumplir con este propósito era posible, aunque la lista de gastos no fuera definitiva. Creo que todos los eibarreses tienen derecho a conocer cuánto dinero público nos ha costado», señalan en el consistorio armero.

El PNV expuso también que «dijimos que iríamos con los deberes hechos, no con las manos vacías. No vamos a perder el tiempo en disquisiciones que no nos llevan a ninguna parte, simplemente tenemos una obligación con la transparencia ante la ciudadanía. Nuestra lista inicial de gastos que asciende a 9,7 millones de euros que, sumados a los aportados por la Plataforma Errebal, superarán los 10 millones de euros».

Mendicute ha pedido a los demás grupos políticos que «también hagan los deberes y compartan con los demás la información que tienen sobre gastos realizados a los que nosotros no hemos tenido acceso. Entre todos, el acuerdo adoptado de hacer pública la lista de gastos en un mes se podía cumplir y en el plazo de tres semanas lo podemos hacer, siempre que todos los grupos tengan la voluntad de hacerlo», finalizaron desde las filas del PNV.