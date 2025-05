Choque entre gobierno y oposición por la cesión de un local a la Peña Taurina

Alberto Echaluce Orozco Eibar Martes, 27 de mayo 2025, 20:16 | Actualizado 20:36h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Eibar ha aprobado la cesión gratuita, por un periodo de diez años, de un local municipal de 75 metros cuadrados a la Peña Taurina Pedrucho Eibarresa.

Newsletter

La decisión fue adoptada en el Pleno con los votos favorables del PSE-EE y del PNV, generando un intenso y tenso debate con la oposición, especialmente con EH Bildu y Elkarrekin Podemos, quienes criticaron duramente la medida por considerarla un respaldo institucional a la tauromaquia, práctica que aseguran no representa los valores ni el interés de la ciudadanía eibarresa.

El local, anteriormente ocupado por Andretxea y situado junto a la plaza de toros, será cedido a la peña taurina sin coste alguno. Esta circunstancia fue duramente cuestionada por Isabel Fernández, de Elkarrekin Podemos, quien denunció que «el mantenimiento correrá a cargo del dinero público», añadiendo que «la tauromaquia no es cultura, es maltrato animal».

Desde EH Bildu, la portavoz Arantza Mata y el concejal Julián Díaz se mostraron visiblemente molestos por las declaraciones del alcalde Jon Iraola (PSE), quien acusó a su grupo de «hipocresía monumental» por criticar en Eibar la cesión del local cuando, según él, en otros municipios donde gobierna EH Bildu se permiten eventos taurinos sin reparos. «Solicitamos respeto. Representamos a una parte muy importante de la ciudadanía eibarresa y como alcalde si atiendes las solicitudes de los vecinos también te pedimos que trates con resperto a los representantes municiaples», reclamó Díaz, recordando que hay muchas asociaciones locales sin espacio propio a pesar de su labor social.

Igualmente, Mata solicitó «un poco de pedagogía social porque no resulta ético ceder un local a una entidad favorable al maltrato animal». Fernández también vinculó la decisión con «la influencia» del secretario general del PSE, Eneko Andueza, insinuando que su pasado como expresidente de la peña ha pesado en el proceso. «Más le valdría al Ayuntamiento cumplir con las leyes de bienestar animal, que hoy no se respetan», agregó.

Por su parte, Alberto de la Hoz, portavoz del PNV, defendió la cesión alegando que «todas las asociaciones tienen cabida en este Ayuntamiento» y la Peña Taurina «cumple con los requisitos legales» y está avalada como entidad de interés municipal. «A mí no me verán en una corrida de toros, pero cabe recordar que la Peña Taurina recaudó fondos para la compra de una ambulancia de la DYA, gracias a una corrida, junto con otras colaboraciones».

El alcalde Iraola insistió en que el debate no debería centrarse en estar a favor o en contra de los toros, sino en si la entidad cumple los criterios para recibir un local municipal. «Es peligroso que dependa del gusto de unos u otros que una asociación tenga derecho a un espacio», advirtió. Iraola también recordó que ya en 2016 el Ayuntamiento rechazó financiar corridas de toros, pero que eso no impide reconocer el valor histórico y documental que la peña conserva. Iraola pidió disculpas por el empleo de la palabra «hipocresía porque en muchos ayuntamientos, EH Bildu promueve y organiza eventos taurinos, mientras que en Eibar se viene con la postura protectora. Nuestro Ayuntamiento ni ha financiado ni ha organizado festejos taurinos desde entonces, lo que no pueden decir ayuntamientos gobernados por EH Bildu»

Mientras tanto, la polémica ha reabierto viejas heridas sobre el papel de la tauromaquia en la identidad cultural de Eibar, una ciudad donde las corridas de toros desaparecieron hace casi una década, pero donde el debate sobre su legado sigue muy presente.

Antes del Pleno la Federación Vasca de Protección Animal (Euskanbafed) celebró una concentración en la plaza Unzaga, a la que se sumaron la plataforma Gipuzkoa Antitaurina, Katubeltz, Marcan Huella y Podemos Euskadi.